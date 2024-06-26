«Добрые новости» приглашают на форум

28 июня в 15:00 в учебно-спортивном центре «Грация» (г. Самара, ул. Физкультурная, 116) состоится XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые Новости». Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется Самарским областным отделением Союза журналистов России, Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» в Самарской области и Правительством Самарской области с 2012 года.



В рамках Форума состоится работа 5 дискуссионных площадок, выставка-конкурс лучших реализованных социальных проектов Самарской области (около 100 проектов из 37 муниципалитетов региона), а также пленарное заседание с подведением итогов работы дискуссионных площадок и торжественным награждением победителей конкурсов:

1. социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»;

2. юных журналистов «Юнкор»;

3. социальных плакатов;

4. лучших реализованных социальных проектов.

В форуме примут участие представители СМИ, корпоративных PR и пресс служб, социально-ориентированных некоммерческих организаций, учреждений образования, культуры, органов законодательной и исполнительной власти 37 муниципальных образований Самарской области.

Дискуссионные площадки Форума будут посвящены следующим темам:

– социальные инвестиции государства и бизнеса, инструменты поддержки некоммерческого сектора и социального предпринимательства;

– жители региона – амбассадоры территорий (власть, бизнес, СМИ, общественные организации – партнеры продвижения территорий);

– кинематограф как фактор формирования социокультурного пространства современного общества;

– социальная реклама как инструмент диагностики и коррекции социальных проблем;

– формирование информационной культуры юных граждан Отечества.

Федеральными спикерами станут:

Светлана Колосова – руководитель консалтинговой группы «Старая Площадь», кандидат психологических наук, заместитель председателя комитета по GR Ассоциации медиа директоров России (АКМР), член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, обладатель статуса «Tоп-10 ведущих коучей России», обладательница наград и премий в профессиональной сфере: «Политические технологии», «Мастер политической̆ рекламы», «Элита PR», «Медиа-менеджер года», «Креативные технологии в PR» и пр., лидер рейтинга «ТорСОММ -2021», партнер федерального информационного проекта «Добрые Новости».

Гюзелла Николайшвили –Директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», президент международного фестиваля по социальной рекламе и коммуникациям LAME, кандидат политических наук, доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Мария Мокина — заместитель исполнительного директора ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров», продюсер кино и телевидения, журналист, член координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям Общественной палаты РФ, общественного совета при Министерстве труда и социального развития РФ, член жюри медиа и отраслевых конкурсов, победитель Российской национальной премии ТЭФИ, более 10 лет возглавляла дирекцию регионального вещания и спецпроектов Общественного телевидения России

Елена Фисенко — Основатель дистрибьюторской компании» «Кинотайм», Член Союза кинематографистов России, Лауреат премии Гильдии продюсеров в номинации «За вклад в прокат Российского кино» 2023

Леонид Барков — директор Всероссийской Ассоциации специалистов медиаобразования, шеф-редактор журнала «Медиа. Информация. Коммуникация», член Союза журналистов России.

Справочно:

Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется Самарским областным отделение Союза журналистов России, Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» в Самарской области и Правительством Самарской области с 2012 года. Партнерами проекта являются консалтинговая группа «Старая Площадь», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», AHO «Лаборатория социальной рекламы», Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций «LIME», АНО «Артмедиаобразование» Арины Шараповой, Всероссийская ассоциация руководителей профессиональных фестивалей и конкурсов по социальной рекламе.

Проект включает в себя проведение конкурсов социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурса юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучшего реализованного социального проекта, тематических лекториев с участием федеральных и региональных экспертов.

Также в рамках проекта проводится серия тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. Лектории проходят с привлечением региональных и федеральных экспертов и направлены на подготовку «бойцов информационного фронта». Один из потоков лектория направлен на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики, работе школьных СМИ и формированию медиа центров.

Участники проекта «Добрые новости» — это федеральные, региональные, муниципальные, школьные, студенческие и корпоративные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.).

В рамках проекта также проходят социальные рекламные кампании участников проекта и победителей конкурсов.

Проект «Добрые новости» — это сквозной проект всех общественных инициатив, грантов, программ, т.к. он направлен на освещение социальной деятельности в целом, формирование активных участников процесса создания и распространения информационных поводов.

Промежуточные итоги работы проекта в 2024 году:

В 2024 году с 19 января по 30 апреля прошел сбор заявок на конкурсы. Всего было подано 756 заявок В этом году конкурс проводился в период с января по май. Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 13 номинациях. Для конкурса «Юнкор» количество номинаций сокращено до 6. Также прошел конкурс социального плаката по детскому и взрослому направлению. С 6 марта по 26 апреля прошла серия тематических лекториев для двух обучающихся потоков, их общая аудитория составила более 40 тысяч человек.

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XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые Новости»

Дата и время: 28 июня в 15:00

Место: Учебно-спортивный центр «Грация» (г. Самара, ул. Физкультурная, 116)

Аккредитация (название СМИ, ФИО журналиста, тел. контакта)

по электронной почте: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru

и по тел. 8(846) 332-02-72, 332-68-39

Контактное лицо на мероприятии Дядюкин Анатолий

+7(929)707-00-21 rviosamara@mail.ru