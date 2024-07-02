В Самаре состоялся Форум «Добрые Новости».

26 июня в Самаре состоялся XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые Новости»! Объявлены победители конкурсов.
Форум проводится ежегодно в рамках федерального информационного проекта «Добрые Новости», реализуемого с 2012 года Самарским областным отделением Союза журналистов России и командой регионального отделения Российского военно-исторического общества при поддержке Правительства Самарской области и консалтинговой группы «Старая Площадь». Партнерами проекта являются НИУ «Высшая школа экономики», AHO «Лаборатория социальной рекламы», Всероссийская ассоциация руководителей профессиональных фестивалей и конкурсов.
В рамках Форума были проведены 5 дискуссионных площадок, выставка-конкурс лучших реализованных социальных проектов Самарской области из 119 проектов 37 муниципальных образований региона, а также пленарное заседание с подведением итогов работы дискуссионных площадок и торжественным награждением победителей конкурсов.
В форуме приняли участие представители СМИ, корпоративных PR и пресс служб, СОНКО, учреждений образования, культуры, органов исполнительной и законодательной власти 37 муниципальных образований Самарской области во главе с председателем организационного комитета федерального информационного проекта «Добрые новости», врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александром Фетисовым. Он передал обращение к участникам форума ВРИО Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев: «Особенно важно, что сейчас, в условиях информационного давления добрые новости могут поддерживать людей и вдохновлять на новые свершения. Яркие примеры реальной помощи, которые находятся в фокусе вашего внимания, становятся нравственным ориентиром для тысяч активных граждан».
Дискуссионные площадки Форума были посвящены темам:
— социальные инвестиции государства и бизнеса, инструменты поддержки некоммерческого сектора и социального предпринимательства;
— жители региона – амбассадоры территорий (власть, бизнес, СМИ, общественные организации – партнеры продвижения территорий);
— кинематограф как фактор формирования социокультурного пространства современного общества;
— социальная реклама как инструмент диагностики и коррекции социальных проблем;
— формирование информационной культуры юных граждан Отечества.
В мероприятии приняли участие федеральные спикеры:
Светлана Колосова – руководитель консалтинговой группы «Старая Площадь», кандидат психологических наук, заместитель председателя комитета по GR Ассоциации медиа директоров России (АКМР), член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, обладатель статуса «Tоп-10 ведущих коучей России», обладательница наград и премий в профессиональной сфере: «Политические технологии», «Мастер политической̆ рекламы», «Элита PR», «Медиа-менеджер года», «Креативные технологии в PR» и пр., лидер рейтинга «ТорСОММ-2021», партнер федерального информационного проекта «Добрые Новости».
Гюзелла Николайшвили – директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», президент международного фестиваля по социальной рекламе и коммуникациям LIME, кандидат политических наук, доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Мария Мокина — заместитель исполнительного директора ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров», продюсер кино и телевидения, журналист, член координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям Общественной палаты РФ, общественного совета при Министерстве труда и социального развития РФ, член жюри медиа и отраслевых конкурсов, победитель Российской национальной премии ТЭФИ.
Елена Фисенко — основатель дистрибьюторской компании «Кинотайм», член Союза кинематографистов России, лауреат премии Гильдии продюсеров в номинации «За вклад в прокат Российского кино» 2023
Леонид Барков — директор Всероссийской Ассоциации специалистов медиаобразования, шеф-редактор журнала «Медиа. Информация. Коммуникация», член Союза журналистов России.
На Форуме состоялась церемония торжественного награждения победителей 4 ежегодных конкурсов в рамках проекта «Добрые новости»:
- социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»;
- юных журналистов «Юнкор»;
- социальных плакатов;
- лучших реализованных социальных проектов.
Всего на конкурсы было подано 756 уникальных заявок из разных регионов России. Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 13 номинациях, конкурс «Юнкор» по 18 направлениям в 6 номинациям, конкурс социального плаката по двум направлениями – взрослому и детскому. Всего было определено 63 победителя из числа региональных и федеральных СМИ, студенческих и школьных медиацентров, социально ориентированных некоммерческих организаций и профессионалов в области журналистики, социальной рекламы, связей с общественностью и социального проектирования.
Победители конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»:
В номинации «Лучший тематический видео-продукт»:
|I место
|АНО «Телестудия «Товарищ»
|II место
|Медиалаборатория «С другой планеты» МБУ школа «Образовательный центр «Галактика» г.Тольятти
Руководитель Васильева Мария Александровна
|III место
|Команда «Компас»
В номинации «Лучший информационный видео-продукт»
|I место
|Полонская Елена Анатольевна, ГТРК «Самара»
|II место
|Кудрявцева Светлана Сергеевна
Епифанов Николай Владиславович
Сидоров Николай Владимирович
Бахарев Сергей Александрович
АО «Самара – ГИС»
|III место
|Тивикова Вероника Викторовна, ГТРК «Самара»
В номинации «Лучший аудиоролик»:
|I место
|Салтановский Дмитрий Вадимович, ГТРК «Самара»
|II место
|Нагаев Александр Евгеньевич, ГТРК «Самара»
|III место
|Макарова Елена Яковлевна, ГТРК «Самара»
В номинации «Лучшая социальная программа на телевидении»:
|I место
|Король Ольга Алексеевна
Головин Константин Сергеевич
Поломеев Олег Юрьевич
АО «Самара – ГИС»
|I место
|Панченко Инесса Вячеславовна
Епифанов Николай Владиславович
Самойлова Наталья Альвиновна
АО «Самара – ГИС»
|II место
|Пархоменко Дмитрий Валерьевич, ГТРК «Самара»
|III место
|Дедова Галина Александровна
ООО «ЛАДА-МЕДИА»
|III место
|Червякова Светлана Анатольевна
ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство»
В номинации «Лучшая социальная программа на радио»:
|I место
|Белостоцкая Ирина Николаевна, ГТРК «Самара»
|II место
|Маркушина Татьяна Константиновна, ГТРК «Самара»
|III место
|Некрасова Нина Александровна, ГТРК «Самара»
В номинации «Лучший социальный сюжет в электронных СМИ»:
|I место
|Полонская Елена Анатольевна, ГТРК «Самара»
|II место
|Мельникова Любовь Валентиновна
|III место
|Шарая Виктория Викторовна
Головин Константин Сергеевич
Алёхин Владимир Витальевич
АО «Самара – ГИС»
В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ»:
|I место
|Ахматова Екатерина Георгиевна
Городская массовая газета «Рабочая трибуна»
г. Отрадный
|II место
|Шабалина Ирина Евгеньевна
МАУ г.о. Самара «Самарская Газета»
|II место
|Глазкова Наталья Михайловна
Газета «Трудовая жизнь» м.р. Кинель-Черкасский
|III место
|Шевцов Виктор Иванович
Газета «Красноярские новости» м.р. Красноярский
В номинации «Лучшая фотография»
|I место
|Наронский Андрей Васильевич
Газета «Жигулевский рабочий»
|II место
|Семин Егор Сергеевич
|III место
|Хоружик Захар Андреевна
В номинации «Лучшая публикация в Интернет СМИ»
|I место
|Дарган Анна Александровна, Ставропольский Край, г. Ставрополь
|II место
|Яшина Яна, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
|III место
|Долинина Дарья Александровна
В номинации «Лучший паблик в социальных сетях и мессенджерах»:
|I место
|Игошкина Людмила Дмитриевна
Самарский Союз Молодежи
|II место
|Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Кафедра Связи с общественностью
|II место
|Гильманова Наталья, ГТРК «Самара»
В номинации «Лучший реализованный социальный проект»:
|I место
|Самарский Союз Молодежи
Игошкина Людмила Дмитриевна
Софьина Анастасия Владимировна
Николаева Ольга Александровна
Моисеев Егор Максимович
Четверушкина Анастасия Олеговна
Струганова Екатерина Максимовна
|II место
|Доладов Константин Юрьевич
Совет отцов Самарской области
|III место
|Дарган Анна Александрова, Павлова Наталья Алексеевна
|III место
|Ямщиков Владимир
Московская Яна
Николаева Валерия
Баженова Виктория
Победители конкурса юных журналистов «Юнкор» имени Ильи Авдеева:
В номинации «Лучший тематический видео-продукт»:
|I место
|Адушева Варвара
Адушева Марина Геннадьевна
Рощупкина Ольга Викторовна
МБОУ Школа №3 г.о. Самара
|II место
|Измирлиева Алиса Александровна
Измирлиева Татьяна Александровна
Измирлиев Александр Олегович
МБОУ Школа №3 г.о. Самара
|III место
|Медиацентр «16 MEDIA» МАОУ СОШ №16 г.Екатеринбург
Кармазин Фёдор Андреевич
Гаврилова Софья Леонидовна
Овчинников Иван Константинович
Кунгуров Давид Владимирович
Перевалов Иван Сергеевич
В номинации «Лучший информационный видео-продукт»
|I место
|Медиацентр «16 MEDIA» МАОУ СОШ №16
Слободян Софья Анатольевна
Южанинова Анастасия Геннадьевна
Миронов Иван Сергеевич
|II место
|Объединенная телестудия детских домов Самарской области «МоЕжТв»
|III место
|Сюков Михаил Дмитриевич
ГОУ СО «ЛАП №135 (базовая школа РАН»
В номинации «Лучшая фотография»:
|I место
|Матвеева Маргарита Леонидовна
|II место
|Болесова Анастасия Алексеевна
Медиа студия «ОБЪЕКТИВ «-18» ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска
|III место
|Магера Кристина Алексеевна
Медиа студия «ОБЪЕКТИВ «-18» ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска
|III место
|Лазутина Анастасия Дмитриевна
ГБОУ СОШ ОЦ «Южный город»
В номинации «Лучший аудиоролик»:
|I место
|II место
|Балабанова Юлия Олеговна
Путинцева Татьяна Геннадьевна
Дом детского творчества «Гармония» с.Борское
|III место
|Хамина Алина Валерьевна
Чванова Мария Сергеевна
Селезнева Валерия Александровна
Дом детского творчества «Гармония» с.Борское
В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ»
|I место
|Седлина Людмила Юрьевна
ГБОУ СОШ с.Новодевичье Самарской области
|II место
|Морозова Диана Валерьевна
МБУ «Школа № 61», г.о. Тольятти
|II место
|Потапова Елизавета Вячеславовна
|III место
|ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы
Руководитель Филиппова Елена Александровна
В номинации «Лучший паблик в социальных сетях и мессенджерах»:
|I место
|«Медиацентр СМТЛ» МАОУ СМТЛ г.о. Самара
|II место
|МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара
Домницкая Арина
Головин Илья
Деркасова Полина
|III место
Победители конкурса социального плаката:
В категории «Взрослые»:
|I место
|Тишкина Алёна Александровна
|II место
|Бастина Анастасия Дмитриевна
|III место
|Мухатаева Софья Алексеевна
В категории «Дети»:
|I место
|Плотников Дмитрий Александрович
|II место
|Муракаева Вероника Руслановна
|III место
|Андреева Дарья Михайловна
Специальный приз:
Беленин Даниил Вячеславович, ГТРК «Самара»
Гран-при:
«Свежая газета. Культура»
Проект «Добрые новости» является стержневым для всех общественных инициатив, социальных проектов, грантов, программ, так как направлен на освещение в средствах массовой информации социальной деятельности и позитивной повестки, рассказ о героях, проживающих рядом с нами, людях и событиях, меняющих мир к лучшему.