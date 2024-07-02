В Самаре состоялся Форум «Добрые Новости».

26 июня в Самаре состоялся XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые Новости»! Объявлены победители конкурсов.



Форум проводится ежегодно в рамках федерального информационного проекта «Добрые Новости», реализуемого с 2012 года Самарским областным отделением Союза журналистов России и командой регионального отделения Российского военно-исторического общества при поддержке Правительства Самарской области и консалтинговой группы «Старая Площадь». Партнерами проекта являются НИУ «Высшая школа экономики», AHO «Лаборатория социальной рекламы», Всероссийская ассоциация руководителей профессиональных фестивалей и конкурсов.

В рамках Форума были проведены 5 дискуссионных площадок, выставка-конкурс лучших реализованных социальных проектов Самарской области из 119 проектов 37 муниципальных образований региона, а также пленарное заседание с подведением итогов работы дискуссионных площадок и торжественным награждением победителей конкурсов.

В форуме приняли участие представители СМИ, корпоративных PR и пресс служб, СОНКО, учреждений образования, культуры, органов исполнительной и законодательной власти 37 муниципальных образований Самарской области во главе с председателем организационного комитета федерального информационного проекта «Добрые новости», врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александром Фетисовым. Он передал обращение к участникам форума ВРИО Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев: «Особенно важно, что сейчас, в условиях информационного давления добрые новости могут поддерживать людей и вдохновлять на новые свершения. Яркие примеры реальной помощи, которые находятся в фокусе вашего внимания, становятся нравственным ориентиром для тысяч активных граждан».

Дискуссионные площадки Форума были посвящены темам:

— социальные инвестиции государства и бизнеса, инструменты поддержки некоммерческого сектора и социального предпринимательства;

— жители региона – амбассадоры территорий (власть, бизнес, СМИ, общественные организации – партнеры продвижения территорий);

— кинематограф как фактор формирования социокультурного пространства современного общества;

— социальная реклама как инструмент диагностики и коррекции социальных проблем;

— формирование информационной культуры юных граждан Отечества.

В мероприятии приняли участие федеральные спикеры:

Светлана Колосова – руководитель консалтинговой группы «Старая Площадь», кандидат психологических наук, заместитель председателя комитета по GR Ассоциации медиа директоров России (АКМР), член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, обладатель статуса «Tоп-10 ведущих коучей России», обладательница наград и премий в профессиональной сфере: «Политические технологии», «Мастер политической̆ рекламы», «Элита PR», «Медиа-менеджер года», «Креативные технологии в PR» и пр., лидер рейтинга «ТорСОММ-2021», партнер федерального информационного проекта «Добрые Новости».

Гюзелла Николайшвили – директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», президент международного фестиваля по социальной рекламе и коммуникациям LIME, кандидат политических наук, доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Мария Мокина — заместитель исполнительного директора ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров», продюсер кино и телевидения, журналист, член координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям Общественной палаты РФ, общественного совета при Министерстве труда и социального развития РФ, член жюри медиа и отраслевых конкурсов, победитель Российской национальной премии ТЭФИ.

Елена Фисенко — основатель дистрибьюторской компании «Кинотайм», член Союза кинематографистов России, лауреат премии Гильдии продюсеров в номинации «За вклад в прокат Российского кино» 2023

Леонид Барков — директор Всероссийской Ассоциации специалистов медиаобразования, шеф-редактор журнала «Медиа. Информация. Коммуникация», член Союза журналистов России.

На Форуме состоялась церемония торжественного награждения победителей 4 ежегодных конкурсов в рамках проекта «Добрые новости»:

социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»; юных журналистов «Юнкор»; социальных плакатов; лучших реализованных социальных проектов.

Всего на конкурсы было подано 756 уникальных заявок из разных регионов России. Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 13 номинациях, конкурс «Юнкор» по 18 направлениям в 6 номинациям, конкурс социального плаката по двум направлениями – взрослому и детскому. Всего было определено 63 победителя из числа региональных и федеральных СМИ, студенческих и школьных медиацентров, социально ориентированных некоммерческих организаций и профессионалов в области журналистики, социальной рекламы, связей с общественностью и социального проектирования.

Победители конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»:

В номинации «Лучший тематический видео-продукт»:

I место АНО «Телестудия «Товарищ» II место Медиалаборатория «С другой планеты» МБУ школа «Образовательный центр «Галактика» г.Тольятти Руководитель Васильева Мария Александровна III место Команда «Компас»

В номинации «Лучший информационный видео-продукт»

I место Полонская Елена Анатольевна, ГТРК «Самара» II место Кудрявцева Светлана Сергеевна Епифанов Николай Владиславович Сидоров Николай Владимирович Бахарев Сергей Александрович АО «Самара – ГИС» III место Тивикова Вероника Викторовна, ГТРК «Самара»

В номинации «Лучший аудиоролик»:

I место Салтановский Дмитрий Вадимович, ГТРК «Самара» II место Нагаев Александр Евгеньевич, ГТРК «Самара» III место Макарова Елена Яковлевна, ГТРК «Самара»

В номинации «Лучшая социальная программа на телевидении»:

I место Король Ольга Алексеевна Головин Константин Сергеевич Поломеев Олег Юрьевич АО «Самара – ГИС» I место Панченко Инесса Вячеславовна Епифанов Николай Владиславович Самойлова Наталья Альвиновна АО «Самара – ГИС» II место Пархоменко Дмитрий Валерьевич, ГТРК «Самара» III место Дедова Галина Александровна ООО «ЛАДА-МЕДИА» III место Червякова Светлана Анатольевна ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство»

В номинации «Лучшая социальная программа на радио»:

I место Белостоцкая Ирина Николаевна, ГТРК «Самара» II место Маркушина Татьяна Константиновна, ГТРК «Самара» III место Некрасова Нина Александровна, ГТРК «Самара»

В номинации «Лучший социальный сюжет в электронных СМИ»:

I место Полонская Елена Анатольевна, ГТРК «Самара» II место Мельникова Любовь Валентиновна III место Шарая Виктория Викторовна Головин Константин Сергеевич Алёхин Владимир Витальевич АО «Самара – ГИС»

В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ»:

I место Ахматова Екатерина Георгиевна Городская массовая газета «Рабочая трибуна» г. Отрадный II место Шабалина Ирина Евгеньевна МАУ г.о. Самара «Самарская Газета» II место Глазкова Наталья Михайловна Газета «Трудовая жизнь» м.р. Кинель-Черкасский III место Шевцов Виктор Иванович Газета «Красноярские новости» м.р. Красноярский

В номинации «Лучшая фотография»

I место Наронский Андрей Васильевич Газета «Жигулевский рабочий» II место Семин Егор Сергеевич III место Хоружик Захар Андреевна

В номинации «Лучшая публикация в Интернет СМИ»

I место Дарган Анна Александровна, Ставропольский Край, г. Ставрополь II место Яшина Яна, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики III место Долинина Дарья Александровна

В номинации «Лучший паблик в социальных сетях и мессенджерах»:

I место Игошкина Людмила Дмитриевна Самарский Союз Молодежи II место Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Кафедра Связи с общественностью II место Гильманова Наталья, ГТРК «Самара»

В номинации «Лучший реализованный социальный проект»:

I место Самарский Союз Молодежи Игошкина Людмила Дмитриевна Софьина Анастасия Владимировна Николаева Ольга Александровна Моисеев Егор Максимович Четверушкина Анастасия Олеговна Струганова Екатерина Максимовна II место Доладов Константин Юрьевич Совет отцов Самарской области III место Дарган Анна Александрова, Павлова Наталья Алексеевна III место Ямщиков Владимир Московская Яна Николаева Валерия Баженова Виктория

Победители конкурса юных журналистов «Юнкор» имени Ильи Авдеева:

В номинации «Лучший тематический видео-продукт»:

I место Адушева Варвара Адушева Марина Геннадьевна Рощупкина Ольга Викторовна МБОУ Школа №3 г.о. Самара II место Измирлиева Алиса Александровна Измирлиева Татьяна Александровна Измирлиев Александр Олегович МБОУ Школа №3 г.о. Самара III место Медиацентр «16 MEDIA» МАОУ СОШ №16 г.Екатеринбург Кармазин Фёдор Андреевич Гаврилова Софья Леонидовна Овчинников Иван Константинович Кунгуров Давид Владимирович Перевалов Иван Сергеевич

В номинации «Лучший информационный видео-продукт»

I место Медиацентр «16 MEDIA» МАОУ СОШ №16 Слободян Софья Анатольевна Южанинова Анастасия Геннадьевна Миронов Иван Сергеевич II место Объединенная телестудия детских домов Самарской области «МоЕжТв» III место Сюков Михаил Дмитриевич ГОУ СО «ЛАП №135 (базовая школа РАН»

В номинации «Лучшая фотография»:

I место Матвеева Маргарита Леонидовна II место Болесова Анастасия Алексеевна Медиа студия «ОБЪЕКТИВ «-18» ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска III место Магера Кристина Алексеевна Медиа студия «ОБЪЕКТИВ «-18» ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска III место Лазутина Анастасия Дмитриевна ГБОУ СОШ ОЦ «Южный город»

В номинации «Лучший аудиоролик»:

I место II место Балабанова Юлия Олеговна Путинцева Татьяна Геннадьевна Дом детского творчества «Гармония» с.Борское III место Хамина Алина Валерьевна Чванова Мария Сергеевна Селезнева Валерия Александровна Дом детского творчества «Гармония» с.Борское

В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ»

I место Седлина Людмила Юрьевна ГБОУ СОШ с.Новодевичье Самарской области II место Морозова Диана Валерьевна МБУ «Школа № 61», г.о. Тольятти II место Потапова Елизавета Вячеславовна III место ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы Руководитель Филиппова Елена Александровна

В номинации «Лучший паблик в социальных сетях и мессенджерах»:

I место «Медиацентр СМТЛ» МАОУ СМТЛ г.о. Самара II место МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара Домницкая Арина Головин Илья Деркасова Полина III место

Победители конкурса социального плаката:

В категории «Взрослые»:

I место Тишкина Алёна Александровна II место Бастина Анастасия Дмитриевна III место Мухатаева Софья Алексеевна

В категории «Дети»:

I место Плотников Дмитрий Александрович II место Муракаева Вероника Руслановна III место Андреева Дарья Михайловна

Специальный приз:

Беленин Даниил Вячеславович, ГТРК «Самара»

Гран-при:

«Свежая газета. Культура»

Проект «Добрые новости» является стержневым для всех общественных инициатив, социальных проектов, грантов, программ, так как направлен на освещение в средствах массовой информации социальной деятельности и позитивной повестки, рассказ о героях, проживающих рядом с нами, людях и событиях, меняющих мир к лучшему.