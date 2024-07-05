День семьи, любви и верности

9 июля Благотворительный фонд «Источник Веры» проводит праздничное мероприятие “Вместе дружная семья”, посвящённое Дню семьи, любви и верности для многодетных семей, семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, семей из ДНР и ЛНР. Самарское областное отделение Союза журналистов России оказывает информационную поддержку мероприятию в рамках Областной общественной акции «Благородство».

В программе мероприятия: концертные выступления, выставка картин детей с ограниченными возможностями здоровья, выступление самарских артистов, выступление мам детей с ограниченными возможностями здоровья с песней “Матушка”, награждение активных и многодетных семей.

В приглашенных гостях: врио губернатора Самарской области Федорищев В. А., врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Воробьевой Р. А., Глава Администрации Ленинского района Бондаренко Е. Ю., председатель Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Министерстве спорта Самарской области, президент БФ поддержки развития спорта и социальных программ “Опора” Королев. А. А. и другие представители государственных и общественных организаций г. Самары.

Справка:

Благотворительный фонд “Источник Веры” оказывает поддержку детям с диагнозом ДЦП. Фонд создал творческий проект “Души Цвета Покажем”, основные цели которого это: вывести ребенка-инвалида из изоляции, расширить его возможности для общения, новых знакомств и приобретения новых навыков; раскрыть внутренний мир ребенка, создать условия к самовыражению через искусство. Благодаря грантовой и спонсорской поддержке организованы еженедельные творческие мастерские, в которых дети с ДЦП могут реализовать свои способности и таланты под чутким руководством профессиональных художников, с помощью тьюторов и помощников.

Дата и время: 9.07.2024 в 17.00

Место: г. Самара, ул. Льва Толстого, 94, ДК железнодорожников им. Пушкина.

ПРИГЛАШАЕМ СМИ НА МЕРОПРИЯТИЕ!

Аккредитация по тел. 8(846) 248-07-03, 89093445458

и по е-mail: istochnikvery@mail.ru Кобаладзе Вера Ивановна