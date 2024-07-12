Установлен норматив минимальной обеспеченности россиян точками продажи периодической печатной продукции

Российское правительство для расширения каналов сбыта печатной продукции установило норматив минимальной обеспеченности населения точками продажи периодической печатной продукции. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.



«Правительство установило норматив минимальной обеспеченности населения точками продажи периодической печатной продукции. Утвердить такие нормативы с учетом региональной специфики все субъекты должны будут в течение полугода. Норматив будет рассчитываться как произведение коэффициента минимальной обеспеченности населения количеством торговых объектов по продаже периодической печатной продукции (он установлен на федеральном уровне) и среднегодовой численности населения региона или муниципального образования, поделенное на 10 тыс. человек», – говорится в сообщении.

В публикации также уточняется, что для соответствия нормативу в стационарных и нестационарных торговых объектах должно быть представлено определенное число изданий. Так, в нестационарных объектах, например, в специализированных киосках, на полке должно быть не менее 500 видов периодических изданий, а в стационарных, в том числе почтовых отделениях, – не менее 120.

«Региональные власти обязаны будут следить за тем, чтобы число киосков и других точек продажи газет и журналов на вверенных территориях не отклонялось от норматива», – отметили в правительстве.

Подчеркивается, что данное решение поспособствует обеспечению доступности печатной продукции для жителей страны.

Союз журналистов России

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