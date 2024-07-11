Вышел новый номер «Свежей газеты. Культуры» — №12 (278) Июль 2024.

Читайте в номере:

-«Владыка Сергий: «Всю свою жизнь служу Богу и людям!». Интервью митрополита Самарского и Новокуйбышевского.

— «Для «добрых новостей» 13 – число счастливое!». Репортаж с XIII Форума социальных проектов и общественных инициатив «Добрые новости» Татьяны Пархачевой.

— «Марк Левянт: «Будем верить, что станет мир светлей». О новом проекте «Таланты земли Самарской».

А также интервью с ведущими деятелями культуры и искусства, обзоры премьер, афиша культурных событий, исторические и научно-популярные очерки, сказочные похождения ведьмочек от «Либстер и Ко» и многое другое — на страницах нашей газеты.

С двенадцатым номером «Свежей газеты. Культуры» можно ознакомиться по ссылке.

«Свежая газета. Культура» уходит в небольшой летний отпуск. Следующий номер нашей газеты ожидайте 22 августа.