работы лауреатов конкурса (2016), Творческие конкурсы

Фотографии лауреатов конкурса «Самарский взгляд-2016»

Лауреаты фотоконкурса «Самарский взгляд-2016»

Главные премии

Лучшая художественная фотография года

Курочкин Сергей Павлович (г. Самара) за серию «Среди миров»

серия "Среди миров"
серия «Среди миров»
серия "Среди миров"
серия «Среди миров»
серия "Среди миров"
серия «Среди миров»
серия "Среди миров"
серия «Среди миров»
серия "Среди миров"
серия «Среди миров»

Лучшая пресс-фотография года

Кормилицына Кристина Юрьевна (г. Балашиха, Московская область) за серию «Черный квадрат Фиделя»

серия «Черный квадрат Фиделя»
серия «Черный квадрат Фиделя»
серия «Черный квадрат Фиделя»
серия «Черный квадрат Фиделя»
серия «Черный квадрат Фиделя»
серия «Черный квадрат Фиделя»
серия «Черный квадрат Фиделя»
серия «Черный квадрат Фиделя»
серия «Черный квадрат Фиделя»
серия «Черный квадрат Фиделя»

Номинация «Коммерческая фотография»

3 место – Серегина Алина Евгеньевна (г. Отрадный, Самарская область) за серию «Фигура-фон»

серия "Фигура-фон"
серия «Фигура-фон»
серия "Фигура-фон"
серия «Фигура-фон»

серия "Фигура-фон"

серия "Фигура-фон"
серия «Фигура-фон»
серия "Фигура-фон"
серия «Фигура-фон»

Специальный приз «Все в шоколаде!» — Ненашев Александр Викторович (г. Самара) за фотографию «Перед появлением новой звезды»

«Перед появлением новой звезды»
«Перед появлением новой звезды»

Специальный приз «Настроение города» — Винокурова Екатерина Васильевна (г. Самара) за серию «Женя и Маша»

серия «Женя и Маша»
серия «Женя и Маша»
серия «Женя и Маша»
серия «Женя и Маша»
серия «Женя и Маша»
серия «Женя и Маша»
серия «Женя и Маша»
серия «Женя и Маша»
серия «Женя и Маша»
серия «Женя и Маша»

Номинация «Спорт»

2 место – Мовсумов Анар Джасаратович (г.Самара) за фотографию «Благословение»

"Благословение"
«Благословение»

3 место – Кормилицына Кристина Юрьевна (г. Балашиха, Московская область) за фотографию «Первый снег»

"Первый снег"
«Первый снег»

Номинация «Другая реальность»

1 место – Кириллов Виктор Ильич(с. Курумоч, Самарская область) за серию «Дирижабль»

серия «Дирижабль»
серия «Дирижабль»
серия «Дирижабль»
серия «Дирижабль»
серия «Дирижабль»
серия «Дирижабль»

2 место – Рухлецкий Дмитрий Сергеевич (г. Москва) за фотографию «Без царя»

"Без царя"
«Без царя»

3 место – Рамазанов Николай Исмаилович(г. Курск) за фотографию «Возвращение блудного сына»

«Возвращение блудного сына»
«Возвращение блудного сына»

Специальный диплом – Майсевич Юрий Викторович (г. Самара)за серию «Выходные в Самаре»

«Выходные в Самаре»
«Выходные в Самаре»
«Выходные в Самаре»
«Выходные в Самаре»
«Выходные в Самаре»
«Выходные в Самаре»
«Выходные в Самаре»
«Выходные в Самаре»

Номинация «Природа»

1 место – Васев Стоян Емилов (г. Москва) за серию «Волга, рыбы нет»

серия «Волга, рыбы нет»
серия «Волга, рыбы нет»
серия «Волга, рыбы нет»
серия «Волга, рыбы нет»
серия «Волга, рыбы нет»
серия «Волга, рыбы нет»
серия «Волга, рыбы нет»
серия «Волга, рыбы нет»
серия «Волга, рыбы нет»
серия «Волга, рыбы нет»

2 место – Фролов Георгий Михайлович (г. Самара) за фотографию «На закате дней»

«На закате дней»
«На закате дней»

3 место – Новиков Виталий Вячеславович (г. Мурманск) за фотографию «Полярная ночь»

«Полярная ночь»
«Полярная ночь»

Специальный диплом – Сынтин Сергей Вениаминович (г. Самара) за фотографию «Хинтерзее»

«Хинтерзее»
«Хинтерзее»

Специальный диплом – Валько Татьяна Анатольевна (г. Москва) за фотографию «Алтайская зимовка»

«Алтайская зимовка»
«Алтайская зимовка»

Номинация «Город, который любит футбол»

2 место – Моргунов Денис Валерьевич (г. Тюмень) за фотографию «Вот такая сильная любовь»

«Вот такая сильная любовь»
«Вот такая сильная любовь»

3 место – Чадаев Дмтрий Владимирович (г.Самара) за фотографию «Острый момент»

«Острый момент»
«Острый момент»

Номинация «Люди и повседневная жизнь»

1 место – Пестерев Сергей Васильевич (п. Менделеево, Московская область) за серию «Обитатели синего города»

серия «Обитатели синего города»
серия «Обитатели синего города»
серия «Обитатели синего города»
серия «Обитатели синего города»
серия «Обитатели синего города»
серия «Обитатели синего города»
серия «Обитатели синего города»
серия «Обитатели синего города»
серия «Обитатели синего города»
серия «Обитатели синего города»

1 место – Васев Стоян Емилов (г. Москва) за серию «В ожидании чуда»

серия «В ожидании чуда»
серия «В ожидании чуда»
серия «В ожидании чуда»
серия «В ожидании чуда»
серия «В ожидании чуда»
серия «В ожидании чуда»
серия «В ожидании чуда»
серия «В ожидании чуда»
серия «В ожидании чуда»
серия «В ожидании чуда»

2 место – Коробов Владимир Петрович (г. Томск) за серию «Виктор. Возвращение в жизнь»

серия «Виктор. Возвращение в жизнь»
серия «Виктор. Возвращение в жизнь»
серия «Виктор. Возвращение в жизнь»
серия «Виктор. Возвращение в жизнь»
серия «Виктор. Возвращение в жизнь»
серия «Виктор. Возвращение в жизнь»
серия «Виктор. Возвращение в жизнь»
серия «Виктор. Возвращение в жизнь»
серия «Виктор. Возвращение в жизнь»
серия «Виктор. Возвращение в жизнь»

3 место – Феоктистов Дмитрий Анатольевич (г. Омск) за серию «Кейзес»

серия «Кейзес»
серия «Кейзес»
серия «Кейзес»
серия «Кейзес»
серия «Кейзес»
серия «Кейзес»
серия «Кейзес»
серия «Кейзес»
серия «Кейзес»
серия «Кейзес»

Специальный диплом – Яковлев Александр Викторович (г. Тольятти) за серию «Первая стрижка»

серия «Первая стрижка»
серия «Первая стрижка»
серия «Первая стрижка»
серия «Первая стрижка»
серия «Первая стрижка»
серия «Первая стрижка»
серия «Первая стрижка»
серия «Первая стрижка»

Специальный диплом – Ломов Артемий Юрьевич (г. Москва) за фотографию «Предвосхищение лета»

«Предвосхищение лета»
«Предвосхищение лета»

Номинация «События»

1 место – Симакова Ксения Сергеевна (г. Самара) за серию «100 лет Марии»

серия «100 лет Марии»
серия «100 лет Марии»
серия «100 лет Марии»
серия «100 лет Марии»
серия «100 лет Марии»
серия «100 лет Марии»
серия «100 лет Марии»
серия «100 лет Марии»
серия «100 лет Марии»
серия «100 лет Марии»

2 место – Киселев Андрей Александрович (г. Самара) за фотографию «На штурм»

«На штурм»
«На штурм»

3 место – Моргунов Денис Валерьевич (г. Тюмень) за фотографию «Крестный ход»

«Крестный ход»
«Крестный ход»