Фотографии лауреатов конкурса «Самарский взгляд-2016»

Лауреаты фотоконкурса «Самарский взгляд-2016»



Главные премии

Лучшая художественная фотография года

Курочкин Сергей Павлович (г. Самара) за серию «Среди миров»

Лучшая пресс-фотография года

Кормилицына Кристина Юрьевна (г. Балашиха, Московская область) за серию «Черный квадрат Фиделя»

Номинация «Коммерческая фотография»

3 место – Серегина Алина Евгеньевна (г. Отрадный, Самарская область) за серию «Фигура-фон»

Специальный приз «Все в шоколаде!» — Ненашев Александр Викторович (г. Самара) за фотографию «Перед появлением новой звезды»

Специальный приз «Настроение города» — Винокурова Екатерина Васильевна (г. Самара) за серию «Женя и Маша»

Номинация «Спорт»

2 место – Мовсумов Анар Джасаратович (г.Самара) за фотографию «Благословение»

3 место – Кормилицына Кристина Юрьевна (г. Балашиха, Московская область) за фотографию «Первый снег»

Номинация «Другая реальность»

1 место – Кириллов Виктор Ильич(с. Курумоч, Самарская область) за серию «Дирижабль»

2 место – Рухлецкий Дмитрий Сергеевич (г. Москва) за фотографию «Без царя»

3 место – Рамазанов Николай Исмаилович(г. Курск) за фотографию «Возвращение блудного сына»

Специальный диплом – Майсевич Юрий Викторович (г. Самара)за серию «Выходные в Самаре»

Номинация «Природа»

1 место – Васев Стоян Емилов (г. Москва) за серию «Волга, рыбы нет»

2 место – Фролов Георгий Михайлович (г. Самара) за фотографию «На закате дней»

3 место – Новиков Виталий Вячеславович (г. Мурманск) за фотографию «Полярная ночь»

Специальный диплом – Сынтин Сергей Вениаминович (г. Самара) за фотографию «Хинтерзее»

Специальный диплом – Валько Татьяна Анатольевна (г. Москва) за фотографию «Алтайская зимовка»

Номинация «Город, который любит футбол»

2 место – Моргунов Денис Валерьевич (г. Тюмень) за фотографию «Вот такая сильная любовь»

3 место – Чадаев Дмтрий Владимирович (г.Самара) за фотографию «Острый момент»

Номинация «Люди и повседневная жизнь»

1 место – Пестерев Сергей Васильевич (п. Менделеево, Московская область) за серию «Обитатели синего города»

1 место – Васев Стоян Емилов (г. Москва) за серию «В ожидании чуда»

2 место – Коробов Владимир Петрович (г. Томск) за серию «Виктор. Возвращение в жизнь»

3 место – Феоктистов Дмитрий Анатольевич (г. Омск) за серию «Кейзес»

Специальный диплом – Яковлев Александр Викторович (г. Тольятти) за серию «Первая стрижка»

Специальный диплом – Ломов Артемий Юрьевич (г. Москва) за фотографию «Предвосхищение лета»

Номинация «События»

1 место – Симакова Ксения Сергеевна (г. Самара) за серию «100 лет Марии»

2 место – Киселев Андрей Александрович (г. Самара) за фотографию «На штурм»

3 место – Моргунов Денис Валерьевич (г. Тюмень) за фотографию «Крестный ход»

