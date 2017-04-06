«Самарский взгляд» научит искусству фотографии

В рамках фотопроекта «Самарский взгляд-2016» пройдет серия мастер-классов для профессиональных фотографов и фотолюбителей.

Место проведения – галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14 а).

Вход свободный.

Уважаемые фотографы, приглашаем всех желающих

принять участие!

Программа:

7 апреля, пятница

18:30 Мастер-класс на тему «Как снимать спорт»

Юрий Стрелец, председатель Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, член Союза фотохудожников России, руководитель фотослужбы газеты «Коммерсантъ-Волга», член жюри фотоконкурса

11 апреля, вторник

19:00 Мастер-класс на тему «Природа в путешествии»

Владимир Привалов и Николай Федорин, члены художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, члены Союза фотохудожников России, фотографы-пейзажисты, члены жюри фотоконкурса

14 апреля, пятница

18:30 Мастер-класс на тему «Фотография с УМ@ОМ»

Николай Муханов, член художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, победитель и лауреат международных и всероссийских фотоконкурсов