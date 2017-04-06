«Самарский взгляд» научит искусству фотографии

В рамках фотопроекта «Самарский взгляд-2016» пройдет серия мастер-классов для профессиональных фотографов и фотолюбителей.
Место проведения – галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14 а).
Вход свободный.
принять участие!
Программа:
7 апреля, пятница
18:30 Мастер-класс на тему «Как снимать спорт»
Юрий Стрелец, председатель Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, член Союза фотохудожников России, руководитель фотослужбы газеты «Коммерсантъ-Волга», член жюри фотоконкурса
11 апреля, вторник
19:00 Мастер-класс на тему «Природа в путешествии»
Владимир Привалов и Николай Федорин, члены художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, члены Союза фотохудожников России, фотографы-пейзажисты, члены жюри фотоконкурса
14 апреля, пятница
18:30 Мастер-класс на тему «Фотография с УМ@ОМ»
Николай Муханов, член художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, победитель и лауреат международных и всероссийских фотоконкурсов