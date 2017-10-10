Встреча с Юрием Стрельцом

10 октября в Доме журналиста прошла встреча с председателем Фотообъединения областного Союза журналистов, руководителем фотослужбы газеты «Коммерсантъ-Волга» Юрием Стрельцом. Мероприятие стало продолжением творческого марафона, организованного Союзом журналистов для студентов профильных ВУЗов. Заявленная тема — «Фотография в пространстве культуры», увлекла студентов с первых минут.

Автор подготовил для студентов целую подборку своих работ, среди которых портреты звезд российской и мировой сцены, репортажные снимки и фотографии, сделанные на театральных подмостках, цирковой арене, а также многие другие. И все это с минимальной обработкой.

Игра теней, эмоции, необычные планы и подход к работе, как к чему-то тонкому и хрупкому. «Не навреди искусству» — именно по такому принципу работает Юрий Стрелец.

Он пришел в профессию в 20 лет. С аппаратом «Чайка» начал постигать азы фотодела. Сегодня он делится секретами мастерства с такими же, как когда-то он, студентами.

«Я помню еще те времена, когда каждый кадр был на вес золота. Можно было заснять, к примеру, всего 36 моментов. Фотографию люблю за динамизм, возможность находиться в центре событий и посмотреть на мир с другой точки зрения», — признается Юрий Стрелец.

Ради яркого кадра фотограф готов на многое: и вершину покорить, и под землю спуститься. Удобство — не главное, важно получить эксклюзивный живой снимок. Как итог — завораживающие фото воздушных гимнастов, застывших под куполом цирка, и экстремальные эмоции участников рок фестиваля.

«Я считаю, что такие встречи важны. Именно они помогают понять профессию. Я не фотограф, но интересуюсь этим направлением», — Святослав Юматов, студент 2 курса Самарского университета.

Творческий марафон продолжается.

Автор фото — Сергей Курочкин.