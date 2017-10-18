Проект «Фоториум 2017″

17 октября в галерее «Новое пространство» открылась итоговая выставка Фотообъединения областного Союза журналистов.

Участники проекта – сообщество фотохудожников различных возрастов, взглядов и направлений, объединенных уже почти 10 лет общей целью – ответить на вопрос, благодаря чему современная фотография становится искусством.

Всего на выставке представлено более сотни работ 19 фотографов.

Список авторов: Екатерина Афанасьева, Елена Демидова, Владимир Иванов, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Георгий Майоров, Дмитрий Недыхалов, Владимир Привалов, Мария Пыргаева, Юрий Стрелец, Денис Тюленев, Николай Федорин, Георгий Фролов, Наталья Шинкевич.

У каждого автора от одной до шести фотографий разного формата. Жанры фотографии тоже разные: здесь есть репортажные снимки и студийные портреты, пейзажи и жанровые за-рисовки, и мн. др. Главный посыл – мы разные, но мы вместе, а объединяет нас фотография.

В рамках проекта пройдут следующие мероприятия:

19 октября (четверг), 19:00 – «Безграничность природы и ограниченность фотографии – что делать?», творческая встреча с Владимиром Приваловым и Николаем Федориным, фотографами-пейзажистами, членами художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, членами Союза фотохудож-ников России.

21 октября (суббота), 13:00 – «Как я провел это лето: футбол, самарские стройки века, трэвел, стрит, пейзаж…», творческая встреча с Юрием Стрельцом, председателем Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, членом Союза фотохудожников России, руководителем фотослужбы газеты «Коммерсантъ-Волга».

25 октября (среда), 18:30 – «Больше чем портрет…», творческая встреча с Георгием Майоровым и Дмитрием Недыхаловым, членами художественного совета Фотообъедине-ния Самарской областной организации Союза журналистов России, членами жюри фотокон-курса «Самарский взгляд»

Выставка продлится до 28 октября.

Вход свободный!