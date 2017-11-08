Территория трезвости

8 ноября в Доме журналиста прошел круглый стол на тему: «Самарская область — территория трезвых водителей».

В обсуждении приняли участие представители областного МВД, общественности, медицинских учреждений, а также пострадавшие по вине пьяных водителей.

По данным статистики, с начала года на территории Самарской области произошло 198 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Погиб 51 человек, пострадало — более 300. В настоящее время складывается новая тенденция — больше автолюбителей стали ездить не в алкогольном, а в наркотическом опьянении.

По мнению специалистов, бороться с проблемой необходимо при активном участии общественников и СМИ. Для этого было предложено больше заниматься профилактической работой, где особое внимание необходимо уделять подрастающему поколению.