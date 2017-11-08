Не забудьте оплатить имущественный налог

8 ноября в Доме журналиста прошла пресс-конференция начальника отдела налогообложения имущества областного УФНС Оксаны Калаковой, посвященная имущественным налогам физических лиц.

По информации областного управления налоговой службы, в этом году физическим лицам в Самарской области направлено 1,8 млн. уведомлений на 6143,7 млн. рублей, в том числе транспортный налог — 3313,6 млн. руб., налог на имущество — 1852,1 млн. руб., земельный налог — 978 млн. руб.

Получить налоговое уведомление можно на почте до 1 декабря. Письма отправляются заказные, поскольку эти документы содержат налоговую тайну. Самарцам, зарегистрированным на сайте Федеральной налоговой службы, обращаться в почтовое отделение не нужно. Они смогут найти свое уведомление только в «личном кабинете налогоплатильщика».

«Начисления по имущественным налогам в первую очередь увеличились за счет налога на имущество физических лиц. Основной причиной увеличения налога послужило изменение понижающего коэффициента, применяемого при расчете налога. При исчислении налога на имущество физических лиц за 2016 год необходимо учитывать, что понижающий коэффициент для данного периода составил 0,4 (за 2015 год применялся коэффициент 0,2)», — отметила Оксана Сергеевна.

По налогу на имущество физических лиц предусмотрены федеральные льготы для пенсионеров, инвалидов I и II групп, военнослужащих, членов семей военнослужащих и т.д., также принимаются дополнительные льготы органами местного самоуправления.

Особенно важно отметить, что льготы носят заявительный характер. О том, что вы имеете право на льготу, необходимо уведомить налоговый орган. Это можно сделать через «личный кабинет налогоплательщика», налоговую инспекцию, а также через МФЦ. Весь перечень льгот можно найти на сайте УФНС.

Оплатить налоги самарцам необходимо до 1 декабря. Со 2 декабря фискальные органы начнут начислять пени.