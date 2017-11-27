В Москве прошел ХII Съезд Союза журналистов России

25 ноября состоялся ХII Съезд Союза журналистов России. В работе Съезда приняли участие около 700 делегатов СЖР из всех регионов страны.

Самарскую область на Съезде представляли 13 делегатов: Владимир Бабенков, Елена Гураевская, Сергей Курт-Аджиев, Александр Лаврик, Ольга Лагутина, Галина Набатова, Ирина Никифорова, Сергей Рязанов, Сергей Силантьев, Александр Смирнов, Сергей Федоров, Ирина Цветкова, Антонина Шамрай.

В начале Съезда были представлены отчеты о работе общественной организации в период за 2013-2017 гг.

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов в своем выступлении обратил внимание на то, что влияние организации в медийном сообществе стало сильнее. Он отметил, что СЖР достиг определенных успехов за прошедшие годы, и будущее Союза внушает оптимизм и надежду.

По мнению секретаря СЖР Дениса Токарского, для повышения статуса Союза журналистов России необходимо сделать более эффективной его хозяйственную работу.

«Это актуально для наших региональных отделений. Хорошая новость заключается в том, что в Москве на федеральном уровне нам удается решать эту задачу, а значит, мы в состоянии помочь нашим коллегам в регионах», — заявил Токарский.

Также он добавил, что прошлогоднее решение о введении в секретариат СЖР новых представителей оказалось верным и позволяет организации быть ближе к современному журналистскому сообществу.

Председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР Леонид Левин отметил, что Союз журналистов России является активным участником всех инициатив, связанных с жизнью отрасли.

«Многие законопроекты, влияющие на работу средств массовой информации, зачастую вносятся после консультаций с руководством Союза журналистов России, в которых принимают участие эксперты, хорошо знакомые со спецификой поднимаемых в инициативах вопросов», — сказал Левин.

Вдобавок он подчеркнул, что организация рассчитывает на более активное участие региональных отделений в вопросах законотворчества, поскольку именно региональные СМИ требуют сегодня особенного внимания в связи с их экономическим положением.

Согласно повестке дня на Съезде был утвержден устав Союза журналистов России в новой редакции. Таким образом в документ была внесена поправка о том, что председатель СЖР не может быть избран более чем на два срока подряд.

Главным событием XII Съезда СЖР стало избрание руководящих органов организации. Председатель СЖР Всеволод Богданов сложил полномочия и решил не выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя организацией. Как было известно ранее, о своём желании участвовать в выборах на пост председателя СЖР заявляли 3 кандидата, однако, во время Съезда Роман Серебряный и Андрей Трофимов сняли свои кандидатуры и поддержали Владимира Соловьева.



В соответствии с пунктом 5.4.5. устава СЖР председателем Союза журналистов России на XII Съезде СЖР был избран Владимир Соловьев. За нового руководителя проголосовали 680 делегатов, семеро воздержались и один отдал голос «против».



Большинством голосов был избран новый состав секретариата Союза журналистов России, в который вошло 23 человека, в том числе председатель Самарской областной журналистской организации Ирина Цветкова. Напомним, что Ирина Владимировна уже избиралась в секретариат — высший орган управления Союза журналистов России — в 2013 году.

Также на Съезде Ирине Владимировне была вручена награда Союза журналистов России — знак «Честь. Достоинство. Профессионализм».

По информации Союза журналистов России.