Докопаться до истин

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Должен ли футбольный клуб «Крылья Советов» получать деньги из областного бюджета?

Ольга Ширкина

В ожидании чемпионата мира по футболу спортивные страсти в нашем регионе накаляются. Об этом виде спорта рассуждают практически все. И самые ожесточённые споры ведутся вокруг бюджетных выплат для футбольного клуба «Крылья Советов». В 2016 году клубу из областного бюджета было выделено 1,3 миллиарда рублей, в 2017 году финансирование сократили вдвое, выделив на ФК 605 миллионов. Однако в ноябре Самарская Губернская Дума внесла изменения в бюджет региона на текущий год и предусмотрела выделение еще 200 миллионов рублей в 2017 году на поддержку «Крыльев Советов». Цифры, мягко говоря, немаленькие, особенно если учесть, что наш футбольный клуб результатами не блещет и сейчас играет во второй по значимости Российской Лиге. Так нужна ли нашему городу такая дорогая «игрушка»?

Аркадий Кононов, болельщик ФК «Крылья Советов»:

- Пускай меня и закидают камнями, но я скажу, что выделять деньги на «Крылья Советов» надо. Вот смотрите, люди стремятся в большие города. В города, где много возможностей. В крупном городе должны быть развиты разные отрасли, в том числе и спортивные. Чего тут врать, люди любят футбол! Много людей любят футбол! А зачем, например, выделяются деньги на подсветку красивых зданий? Зачем выделяются деньги на реставрацию объектов культурного наследия? Это — лицо города. Как и ФК «Крылья Советов». «Крылья» — это уже бренд. Люди, которые разбираются в спорте, ассоциируют Самару именно с этой футбольной командой. Я вот не люблю ходить в театры. Но отчисления с моих налогов так же идут и на Театр оперы и балета, на Драматический театр и т.д. Почему же в таком случае, мои деньги не могут идти и на мои интересы — на футбол? У каждого свои увлечения. Спонсирование из областного бюджета «Крылья» должны получать. А вот сколько получать, это уже другой вопрос.

Наталья Тимощук, жительница Самарской области:

- Я считаю, что такой футбол, какой показывают «Крылья», должен быть самоокупаемым. Нет, я не против небольшого спонсирования со стороны государства. Но почему эти футболисты «жируют» за счёт других спортсменов? В конце концов, есть же и другие виды спорта. Но тот же баскетбол и волейбол не получают таких баснословных денег. Если и говорить о футболе, то должны быть пропагандисты, которые бы работали в школах, во дворах. Чтобы они агитировали молодёжь ходить на стадион и играть. И росли бы свои игроки, свои звёзды. Чтобы болельщики ходили на стадион болеть за своих, а не за дорогостоящих иностранцев, которые прикрываются брендом и отсутствием российских высококачественных футболистов. Вот на это нужно тратить деньги, а не на поддержание игроков, которые уйдут, как только им перестанут платить огромные зарплаты. Это уже не спорт, а коммерческое предприятие.

Многие поддерживают идеи строительства новых полей, «коробок» и тренажёров для молодых воспитанников самарских спортивных школ, но не все готовы отказаться от уже родного футбольного клуба, который без спонсирования из бюджета просто пропадёт. Надежды на грядущий чемпионат мира: возможно, он подтолкнёт к решению этих проблем в интересах всего самарского спорта.