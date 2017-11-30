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Самарский Союз журналистов вновь признан лучшим

В интервью для федерального телеканала «Россия 24» вновь избранный председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев особо выделил работу Самарской областной журналисткой организации.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

В интервью обсуждались важные для журналистского сообщества вопросы. Защита прав журналистов, привлечение к работе творческого союза молодых журналистов, учреждение новых журналистских званий и наград, отдельно коснулись темы военной журналистики, о новом статусе военного корреспондента.
Вновь обсуждался вопрос финансового состояния организации. Говорили об инициативах главы комитета по информационной политике Государственной Думы Леонид Левин о выделении федеральным бюджетом средств на поддержку региональных отделений Союза журналистов — 85 млн. рублей, а на поддержку ветеранов журналистики 10 млн. руб., дополнительно 200 млн. рублей на поддержку региональных СМИ в рамках распределения грантов Роспечати – речь идет о городских и районных СМИ – планируется, что средства будут распределяться через региональные отделения СЖР.

Затронув тему деятельности региональных журналистских организации Владимир Соловьев отметил:
«Отделения все работают по-разному. Есть, совершенно, выдающиеся руководители отделений и команда, которую они собрали. Например, в Самаре Ирина Владимировна потрясающе работает и у них очень красивый Дом журналиста».