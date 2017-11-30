Самарский Союз журналистов вновь признан лучшим

В интервью для федерального телеканала «Россия 24» вновь избранный председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев особо выделил работу Самарской областной журналисткой организации.





В интервью обсуждались важные для журналистского сообщества вопросы. Защита прав журналистов, привлечение к работе творческого союза молодых журналистов, учреждение новых журналистских званий и наград, отдельно коснулись темы военной журналистики, о новом статусе военного корреспондента.

Вновь обсуждался вопрос финансового состояния организации. Говорили об инициативах главы комитета по информационной политике Государственной Думы Леонид Левин о выделении федеральным бюджетом средств на поддержку региональных отделений Союза журналистов — 85 млн. рублей, а на поддержку ветеранов журналистики 10 млн. руб., дополнительно 200 млн. рублей на поддержку региональных СМИ в рамках распределения грантов Роспечати – речь идет о городских и районных СМИ – планируется, что средства будут распределяться через региональные отделения СЖР.

Затронув тему деятельности региональных журналистских организации Владимир Соловьев отметил:

«Отделения все работают по-разному. Есть, совершенно, выдающиеся руководители отделений и команда, которую они собрали. Например, в Самаре Ирина Владимировна потрясающе работает и у них очень красивый Дом журналиста».