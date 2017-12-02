Выставка открытых дверей

Выставка «Образование. Наука. Бизнес» собрала 24 ноября в выставочном центре «Экспо-Волга» немало любопытствующих и в том числе — школьников.

У старшеклассников часто возникает вопрос, чем заняться в будущем, куда пойти дальше. Многие исследуют просторы интернета, чтобы получить точное представление о том или ином учебном заведении. Но как бы хорошо не описывали на различных сайтах плюсы или минусы, как говорится: пока не увидишь, не поверишь. И «Экспо-Волга» подарила такую возможность.

В большом зале разместились представителей различных ВУЗов, колледжей, академий и курсов. Представлены были даже ВУЗы из Санкт-Петербурга и Москвы. Также было большое количество курсов английского языка, которые готовят к ЕГЭ и таким международным экзаменам, как SAT и TOEFL.

У каждого стенда тебе готовы были всё объяснить и ответить на все интересующие вопросы. Я подошла к стенду Самарского университета и получила подробную информацию о факультетах и их особенностях. Мне также рассказали об условиях поступления на бюджетное обучение. Можно было пройти тест на профориентацию, после которого узнаешь, к какой работе ты расположен больше. Я не упустила шанс удостовериться, что склонна к гуманитарным наукам. Дело за малым – подготовиться и поступить.

Многие вузы проводят свой день открытых дверей, например, у Самарского университета он состоится 2 декабря с 11:00 до 14:00 по адресу ул. Врубеля, 29г.

Идём открывать двери в будущие профессии!

Елизавета Форкунова