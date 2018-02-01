Журналисты получили награды

31 января в Самарской Губернской Думе вручили награды сотрудникам средств массовой информации региона.



Представители печатных, электронных СМИ, интернет-изданий, Союза журналистов стали главными действующими лицами встречи с председателем областного парламента Виктором Сазоновым.



Поздравив присутствующих с прошедшим Днём российской печати, спикер Губернской Думы напомнил и о знаменательных датах, которые отметят в 2018 году в журналистском сообществе: вековой юбилей Самарской областной организации Союза журналистов России и 60-летие государственная телерадиокомпании «Самара».

«Всегда главным оружием журналиста было и остаётся правдивое и вовремя сказанное Слово. Слово, которое всегда служило и служит интересам общества. Сегодня роль средств массовой информации – ваша роль – возрастает еще больше. Именно от вашего подхода к освещению тех или иных событий и процессов во многом зависят настроения в обществе и отношение людей к власти. И очень важно, чтобы ваше слово позитивно работало на решение задач, стоящих перед Самарской областью», — сказал Виктор Сазонов.



Приятно отметить, что в числе награжденных оказалось немало членов Союза журналистов: Роман Лямшин (ГТРК «Самара»), Юрий Проничев (ТРК «Губерния»), Александр Смирнов (ТК «Новокуйбышевское телевидение»), Ирина Никифорова (ИЦ «Междуречье» — м.р.Кинельский), Елена Гураевская (газеты «Жигулевский рабочий»), Танзиля Аглиулина (Союза журналистов), Татьяна Имукова (пресс-служба Самарской Губернской Думы), Алевтина Лукьянова («Самарский Регион Ньюс»), Татьяна Баранова и Юлия Кочетова («Социальная газета»), Леонид Кошман (ТРК «Терра»).







Союз журналистов поздравляет коллег с заслуженными наградами! Новых творческих побед!

Автор фото — Геннадий Китаев.