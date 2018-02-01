Наши награды, Новости

Журналисты получили награды

31 января в Самарской Губернской Думе вручили награды сотрудникам средств массовой информации региона.

Зимний сад Самарской Губернской Думы
Зимний сад Самарской Губернской Думы

Представители печатных, электронных СМИ, интернет-изданий, Союза журналистов стали главными действующими лицами встречи с председателем областного парламента Виктором Сазоновым.
Виктор Сазонов
Виктор Сазонов

Поздравив присутствующих с прошедшим Днём российской печати, спикер Губернской Думы напомнил и о знаменательных датах, которые отметят в 2018 году в журналистском сообществе: вековой юбилей Самарской областной организации Союза журналистов России и 60-летие государственная телерадиокомпании «Самара».

«Всегда главным оружием журналиста было и остаётся правдивое и вовремя сказанное Слово. Слово, которое всегда служило и служит интересам общества. Сегодня роль средств массовой информации – ваша роль – возрастает еще больше. Именно от вашего подхода к освещению тех или иных событий и процессов во многом зависят настроения в обществе и отношение людей к власти. И очень важно, чтобы ваше слово позитивно работало на решение задач, стоящих перед Самарской областью», — сказал Виктор Сазонов.

Журналисты после награждения
Журналисты после награждения

Приятно отметить, что в числе награжденных оказалось немало членов Союза журналистов: Роман Лямшин (ГТРК «Самара»), Юрий Проничев (ТРК «Губерния»), Александр Смирнов (ТК «Новокуйбышевское телевидение»), Ирина Никифорова (ИЦ «Междуречье» — м.р.Кинельский), Елена Гураевская (газеты «Жигулевский рабочий»), Танзиля Аглиулина (Союза журналистов), Татьяна Имукова (пресс-служба Самарской Губернской Думы), Алевтина Лукьянова («Самарский Регион Ньюс»), Татьяна Баранова и Юлия Кочетова («Социальная газета»), Леонид Кошман (ТРК «Терра»).
Вручение Почётного знака «ЗА СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ» Роману Лямшину, заместителю директора, начальнику службы информационных программ телевидения ГТРК «Самара»
Вручение Почётного знака
«ЗА СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ» Роману Лямшину, заместителю директора, начальнику службы информационных программ телевидения ГТРК «Самара»

Вручение Почетной грамоты Татьяне Барановой
Вручение Почетной грамоты Татьяне Барановой
Вручение Почетной грамоты Елене Гураевской
Вручение Почетной грамоты Елене Гураевской

Вручение Почетной грамоты Александру Смирнову
Вручение Почетной грамоты Александру Смирнову

Союз журналистов поздравляет коллег с заслуженными наградами! Новых творческих побед!

Вручение Диплома Алевтине Лукьяновой
Вручение Диплома Алевтине Лукьяновой
Вручение Благодарности Юлии Кочетовой
Вручение Благодарности Юлии Кочетовой

Автор фото — Геннадий Китаев.