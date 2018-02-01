Итоги работы Самарского УФАС за 2017 год

1 февраля в Доме журналиста прошла пресс-конференция руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Леонида Пака.





Леонид Львович рассказал об итогах работы Самарского УФАС за 2017 год по трем основным направлениям: контроль в сфере соблюдения закона о конкуренции, рекламе и закупках.

Общее количество дел, рассмотренных управлением в прошлом году, составило 198. При этом УФАС выписало 790 постановлений о взыскании штрафа. Сумма наложенных штрафов составила 40 млн 740 тысяч рублей.

Наибольшее количество жалоб поступило в связи с нарушениями закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Их количество составило 1741. Обоснованными из них оказались всего 335 жалоб.

В связи с нарушениями закона о конкуренции в ушедшем году в областное управление поступило 368 заявлений. Возбужденных дел было всего 27 по сравнению с 32 возбужденными делами в 2016 году. Также как и в прошлом году УФАС вынесло 19 решений о наличии нарушений.

А вот количество дел, возбужденных из-за нарушения рекламного законодательства, напротив, увеличилось: 65 против 58 в 2016 г. Возросло и число постановлений о наложении штрафов, сумма их выросла — 3 млн 762 тыс рублей по сравнению с 2 млн 116 тыс рублей в прошлом году.

Помимо выявления и пресечения антиконкурентных соглашений в планах ведомства стоит еще и реализация Национального плана развития конкуренции, утвержденного Указом Президента, рассчитан он на три года. Основная его цель — повышение доступности всего ассортимента товаров и услуг, и, как следствие — улучшение качества и снижение цен. Также в новом документе предусмотрен и общественный контроль.