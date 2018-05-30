29 мая в Доме журналиста прошло открытие выставки самарской художницы, члена Творческого Союза художников России Елены Маховой.





Новая экспозиция носит название «По обе стороны окна». Представленные 22 работы изображают, все, что восхищает и вдохновляет автора. Одна часть картин — это внешняя жизнь, изображенная на городских пейзажах со старинными особняками, современной архитектурой и волжскими видами. Другая часть — жизнь личная, практически интимная. Она запечатлена на различных натюрмортах, с какими-то любимыми и памятными вещами.

Большая часть работ выполнена в «монотипии». Это техника рисования с помощью уникального отпечатка, при которой гладкую поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на листе. В чистом виде «монотипия» представлена на картине «Домик у Драмтеатра», остальные пейзажи автор дорабатывала акварелью или пастелью.

По словам члена Правления областного отделения Творческого Союза художников Натальи Филатовой, её в новой выставке особенно радует, что «монотипия» звучит здесь как цветная графика, а композиционное решение всегда непростое. Если натюрморты в основном фронтальные и с декоративным подходом, то в пейзажах уже есть какая-то пространственность.

Выставка продлится в течение месяца. Посетить ее можно по будням с 10:00 до 17:00. Вход свободный.