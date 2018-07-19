Новые награды для представителей СМИ

19 июля президент РФ Владимир Путин подписал Указ об установлении почетных званий «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ».

Согласно документу звание «Заслуженный журналист» будет присваиваться журналистам и редакторам средств массовой информации, а звания «Заслуженный работник связи и информации» удостоятся высокопрофессиональные работники связи, СМИ и массовых коммуникаций.

Заслужить эти звания можно будет лишь спустя 20 лет с начала профессиональной деятельности и в случае наличия государственных отраслевых наград.