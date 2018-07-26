Спрос определяет и производительность труда

Очередной круглый стол в рамках совместного проекта Самарской организации Союза журналистов России и газеты «Волжская коммуна» был посвящен крайне актуальной теме — повышению производительности труда.

О повышении производительности труда на 5% в год говорил президент России Владимир Путин. В Самарской области принята специальная программа, в которой участвуют 13 предприятий. Как реализуется программа? С какими проблемами встречаются производственники? Какие предусмотрены меры государственной поддержки поддержки?

Эти и другие вопросы обсудили за круглым столом 25 июля представители предприятий, профильных министерств — Минэкономразвития, Минпрома и Минтруда Самарской области вместе с председателем Федерации профсоюзов Самарской области Павлом Ожередовым.

По сообщению заместителя генерального директора по развитию производственной системы АО «Средне-Волжский механический завод» Рамиля Сабитова, первые результаты работы по программе повышения производительности труда буквально поразили самих производственников. На предприятии сумели увеличить производительности труда в пересчете на одного работника на 30%. А время протекания процесса, то есть время, требуемое для изготовления одной детали, вообще сократилось в тысячу раз — с 6300 до шести минут! Но проявились проблемы с работниками. Их средний возраст — 43 года, и большинство из них ранее никак не были связаны с промышленностью. Приходится давать азы знаний, например, по обработке металла. Проблема общероссийская — где обучать кадры? Рамиль Сабитов считает, что специалисты из учебных заведений должны проводить занятия на предприятии, чтобы работники получали знания без отрыва от производства.

Заместитель генерального директора ООО «Пегас-Агро» по качеству Александр Пластовец рассказал, что работа по повышению производительности труда имеет три цели: высвободить людей, снизить себестоимость и издержки и увеличить выпуск продукции. Первая задача очень болезненная и требует переобучения работников, вторая тесно связана с цифровизацией, потому что приходится обрабатывать большие объемы информации, а вот с третьей все непросто.

Пластовец убежден, что при наличии спроса, предприятие всегда найдет возможность увеличить выпуск продукции. А вот если спроса нет, то и производительность труда резко падает.

АО «Группа компаний АКОМ» всегда уделяло внимание росту производительности труда. По словам начальника отдела разработки проектов развития и взаимодействия с госструктурами Анны Петровой, именно этот фактор обеспечивает и конкурентоспособность предприятия. За последние два года на предприятии вложили 1,2 млрд рублей в основные средства и в научные разработки.

Главный специалист по развитию производственных систем АО «Самарская кабельная компания» Василий Клевин сообщил, цифровизация на предприятии идет с 2006 года. Уже оцифрованы многие процессы, видны в реальном времени выработка или отходы на каждом рабочем месте. Оборотная сторона этого процесса: численность отдела IT за это время удвоилась. Но главная проблема в другом: большинство программного обеспечения импортное. Работа предприятия и соответственно производительность труда имеют сезонный характер — зимой падают вдвое. Каждый работник компании имеет 2-3 специальности, это позволяет использовать кадры в период сезонного затишья или при высвобождении при замене оборудования. Василий Клевин убежден, что идея повышения производительности без повышения спроса утопична. Нужны госпрограммы, подлдерживающие спрос.

По информации руководителя департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона Минэкономразвития Самарской области Юрия Жичкина, в 2017 году программа повышения производительности труда была приоритетной, в 2018-м стала нацпрограммой и теперь состоит из трех частей: меры поддержки, в том числе сбыта, экспертная поддержка и поддержка занятости. То есть практически все обозначенные участниками круглого стола-производственниками проблемы уже начинают решаться.

О программах поддержки промышленным предприятий рассказала консультант машиностроительного комплекса Минпрома губернии Анна Клентак,

а о программах обучения — главный консультант управления развития кадровых ресурсов Минтруда области Людмила Дудукина.