В селе как в городе

11 июля участники совместного круглого стола регионального отделения Союза журналистов России и газеты «Волжская коммуна» поделились своим видением, как можно улучшить качество жизни в сельских районах губернии.

Создание брендов, межрайонное сотрудничество, комплексные туристические проекты — у каждого муниципалитета есть своя концепция развития территорий.

По мнению главы Приволжского района Евгения Богомолова, уровень благосостояния жителей, в том числе сельских, растет. Люди чаще выезжают за границу и видят, в каких условиях живут там. Им есть с чем сравнивать, поэтому сегодня запросы людей меняются. Идей много, нужно думать, как их реализовать.

Директор научно-исследовательского института регионального развития СГЭУ, к.э.н, доцент Наталья Полянскова рассказала о вопросах, которые наиболее актуальны для жителей сельских поселений. Проведенные исследования и стратегические сессии показали, что жителей сельских поселений волнуют безработица или отсутствие стабильной занятости; обеспеченность водой; проблемы ЖКХ, в частности, накопление мусора; качество дорог внутри поселений; сбыт и реализация сельскохозяйственной продукции; досуг молодежи на территории района.

Руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев объяснил, что вопросы нужно решать не точечно, а системно. Для убедительности привел пример Самары: во время чемпионата мира по футболу ее посетили несколько сотен тысяч иностранных гостей, которые потратили в областном центре примерно 2 миллиарда рублей. То есть туристы — это серьезные инвесторы, которые могут значительно вложиться в экономику любого района. Но прежде чем подсчитывать возможную прибыль, сельским поселениям необходимо создать инфраструктуру для комфортного отдыха гостей. Руководитель департамента туризма привел в пример Центр агротуризма «Сельский уют» в Похвистневском районе и Клявлинское форелевое хозяйство «ALEKIANN» — в этих туристических уголках есть вся необходимая инфраструктура для отдыха.

Также Михаил Мальцев предложил руководителям муниципальных районов подумать об организации событийного туризма — устраивать какие-то тематические или гастрономические фестивали наподобие «Сызранского помидора» или «Жигулевской вишни» в Ширяеве.

Помимо организации авторских туристических туров, в некоторых районах видят перспективы развития в создании собственных брендов. Например, руководство Похвистнева предлагает организовать производство товарного яйца на базе ныне законсервированной «Птицефабрики Подбельской».

Еще один путь развития в районах видят в «агломерации», которую условно можно разделить на три вида: межрегиональное сотрудничество, объединение районов и совместная работа жителей внутри муниципальных образований. В качестве примера взаимодействия соседних районов можно отметить проект Красноярского района по созданию предприятия по переработке мусора, в том числе, и с территории близлежащих муниципальных образований.

Одна из наиболее острых для сельских районов проблем — отток кадров. Молодежь уезжает в город учиться или на заработки, а возвращается обратно довольно редко. В Клявлино предлагают решать эту проблему за счет повышения комфорта и качества жизни в районе.

«Нужно приблизить деревню к городу, тогда люди будут оставаться здесь», — считает заместитель главы по экономике и финансам Клявлинского района Владимир Буравов.