17 октября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется фотовыставка «Собрание кадров», посвященная сразу двум юбилеям – 10-летию Фотобъединения областного Союза журналистов и 100-летию Союза журналистов Самарской области. Начало в 18:00

В экспозиции более 200 работ самых разнообразных жанров: репортаж, пейзаж, портрет, стрит и макро съемка и многое другое.

Участники проекта – содружество творческих людей различных возрастов, взглядов и направлений, объединенных общим чувством – любовью к фотографии.

Всего на выставке представлено работы 30 фотографов, каждый из них в разные годы принимал участие в деятельности Фотообъединения областного Союза журналистов, многие продолжают активную работу по продвижению фотоискусства в регионе и сегодня.

Список авторов: Валерий Афанасьев, Екатерина Афанасьева, Павел Бурочкин, Алена Войнова, Алексей Голяков, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Владимир Иванов, Максим Калинин, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Георгий Майоров, Евгений Мелехин, Николай Муханов, Дмитрий Недыхалов, Полина Попова (Кубарева), Владимир Привалов, Юрий Стрелец, Тимур Соловьев, Денис Тюленев, Николай Федорин, Александр Филиппов, Георгий Фролов, Николай Цветков, Наталья Шинкевич.

За 10 лет через творческое объединение прошло более 200 фотографов губернии. Сегодня в его костяк входит более 50 человек. Регулярно проходят тематические фотовыставки и фотопленеры, творческие встречи и мастер-классы. Фотообъединение не стоит на месте, оно постоянно развивается, фотографы с удовольствием принимают в свои ряды молодых начинающих коллег, рассказывают им о секретах фотоискусства.

Фотоконкурс «Самарский взгляд», который входит в пятерку лучших фотосостязаний проводимых в регионах России – еще одно достижение Фотообъединения. 1000 участников со всей страны и из-за рубежа. На будущий год фотоконкурс отметит 10-летний юбилей.

Программа творческих встреч в рамках юбилейного проекта:

18 октября (четверг), 19:00, «Фотослежка за природой»

Владимир Привалов и Николай Федорин, члены художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, члены Союза фотохудожников России, фотографы-пейзажисты, члены жюри фотоконкурса «Самарский взгляд»

23 октября (вторник), 19:00, «Как выиграть в любом фотоконкурсе? Мифы и реальность»

Сергей Курочкин, член художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, победитель и лауреат фотоконкурсов (областные, всероссийские, международные), в том числе победитель фотоконкурса «Самарский взгляд 2016»

26 октября (пятница), 18:00, «Фотопутешествие по Монголии. Ярко! Опасно?»

Наталья Шинкевич, ответственный секретарь Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, фотограф-пейзажист

30 октября (вторник), 19:00 «Стрит-фотография глазами смелых»

Георгий Фролов и Елена Демидова, члены Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, лауреаты фотоконкурсов

1 ноября (четверг), 19:00 «Как не спугнуть ню-модель?»

Георгий Майоров и Дмитрий Недыхалов, члены художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, члены жюри фотоконкурса «Самарский взгляд»

Выставка продлится до 3 ноября.

Вход свободный!

16+

Дополнительная информация:

(846) 332 68 39 – Танзиля Аглиулина, руководитель пресс-службы областного Союза журналистов, координатор Фотообъединения областного Союза журналистов.