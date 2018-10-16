Звучит как музыка

В номинации «Печатная публикация» Всероссийского конкурса журналистских работ о творческой деятельности Саратовского академического театра оперы и балета в 2018 году лауреатом первой премии стал член Союза журналистов России, театральный и музыкальный критик Валерий Иванов.

Валерий Семенович был удостоен награды за статью в июньском номере журнала «Музыкальный клондайк»: «Литературные шедевры в многоцветье нотного стана». Публикация посвящена Тридцать первому Собиновскому музыкальному фестивалю, который проводит Саратовский академический театр оперы и балета.

От всей души поздравляем нашего коллегу и желаем дальнейших успехов!

О Конкурсе

Всероссийский конкурс журналистских работ о творческой деятельности Саратовского академического театра оперы и балета — явление нерегулярное и поэтому в какой-то степени даже эксклюзивное. Основные темы работ должны были быть посвящены проектам и спектаклям Саратовского академического театра оперы и балета, артистам и создателям спектаклей, анализу перспектив творческого развития театра.

В конкурсе могли принять участие Как средства массовой информации, ориентированные на широкую аудиторию, так и отдельно авторы — штатные и внештатные журналисты и блогеры.

В этом году конкурс проводился по следующим номинациям: «Видеорепортаж», «Интернет-публикация», «Печатная публикация». Победителей определял экспертный совет, в состав которого входили художественное руководство театра, ведущие искусствоведы Саратова, эксперты в области культурной журналистики и культурной политики.