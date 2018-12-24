В Москве в Центральном Доме Литераторов состоялась торжественная церемония награждения победителей литературной премии «Наследие». В числе российских дипломантов-номинантов конкурса член Союза журналистов России Елена Воеводина.



Решением Президиума РПС, она награждена знаком отличия Звезда «Наследие» III степени «за литературную деятельность в духе традиций русской культуры». Темой исследования истории рода Романовых она занимается двадцать лет. Поэтому неслучаен и авторский интерес, проявленный к литературному конкурсу.

В ежегодном международном литературном конкурсе приняли участие поэты и прозаики со всего мира. Конкурс был учреждён Российским союзом писателей совместно с Российским Императорским Домом в год празднования четырёхсотлетия династии Романовых, и, по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Около ста номинантов и гостей съехалось в Москву в ЦДЛ для подведения литературных итогов.

По результатам проведения конкурса в 2018 году Союз писателей России выпустил семь поэтических авторских сборников, на страницах которых смогли высказаться современные российские поэты разных поколений. Торжественную церемонию возглавила Глава Российского Императорского Дома Её Императорское Высочество Государыня Великая княгиня Мария Владимировна. Совместно с Союзом писателей России она учредила специальные почётные награды литературного конкурса – орден святой Анны и знак отличия Звезда «Наследие», который был учреждён в год 100-летия мученической кончины Святых Царственных Страcтотерпцев, в память о венценосной семье Императора Николая II и её верных служителях, как символ возрождения исторической памяти и духовных традиций. Оргкомитет конкурса отмечает: «Литературная премия «Наследие» вдохновляет авторов к публикации не только ранее написанных произведений, но и к созданию новых, отвечающих заявленной высокой цели – воспитанию любви и уважения к многовековой истории России». По определению Её Императорского Высочества Государыни Великой княгини Марии Владимировны, «премия не ограничена какими бы то ни было идеологизированными схемами и заранее заданными тематическими рамками. Её задача – поощрять свободу творчества, воплощаемую в духе вечных и естественных для каждого человека нравственных идеалов стремления к Добру и Правде, любви к Родине, взаимного уважения, умения сорадоваться и сострадать окружающим».