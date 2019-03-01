«Солнечное переплетение» в начале марта

5 марта в Доме журналиста откроется выставка гобеленов Ольги Емельяновой «Солнечное переплетение»

Экспозицию украсят гобелены ручного ткачества и эскизы, выполненные в смешанной технике. Автор работ – Ольга Емельянова, член Союза художников России, член Творческого союза художников России. Часть представленных гобеленов создавалась художником после участия в симпозиуме по гобелену в Москве на творческой даче. Создание одного большого гобелена занимает примерно пол года.



На выставке представлены работы разного времени, пленэрные — живописные, гобелены и эскизы.

Ольга Емельянова окончила в 2009 году художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина, живописное отделение. Участие в пленэрах дало возможность закрепить полученные знания в училище, сформироваться как художнику со своим взглядом на окружающий мир. В 2013 году окончила Академию культуры, кафедру декоративно-прикладного творчества. С этого времени стала заниматься гобеленом, но занятия живописью не прошли напрасно, они способствовали формированию цветовой палитры в гобелене.

Основные награды и значимые выставки Ольги Емельяновой:

Благодарность Российской академии художеств 2013.

Серебряная медаль ТСХР.

Специальный диплом Второй Триенале современного гобелена в музее «Царицыно» 2015.

Президентская стипендия 2015г.

Лауреат Всероссийской художественной выставки «Молодость России» за произведение «Радужная мозаика» гобелен 2016г.

Участие в молодежном симпозиуме-семинаре по гобелену «Место и роль гобелена в современном архитектурном пространстве» 2017.

Всероссийская выставка «Россия XII » 2019г.

Работа выставки продлится до середины марта.

Вход свободный.