УФАС отчиталось

6 марта в Доме журналиста состоялась встреча с руководителем Управления федеральной антимонопольной службы по Самарской области, государственным советником Российской Федерации 2-го касса Леонидом Львовичем Паком.

Тема пресс-конференции — «Итоги деятельности Самарского УФАС России.Резонансные дела».

На пресс-конференции Леонид Пак представил в цифрах статистику нарушений (штрафы за отчетный период), выявленных антимонопольным ведомством по разным направлениям за 2018 год и поделился планами на ближайшее время.

Также было рассказано о наиболее «громких» делах, рассмотренных центральным аппаратом ФАС России, которой 9 марта исполнится 15 лет.