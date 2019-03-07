Спасти предпринимателя — обсудим!

11 марта в Доме журналиста состоится круглый стол на тему «Защита прав и интересов отечественного предпринимателя». Начало мероприятия – в 12.00.

Мероприятие пройдет в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.

В ходе «круглого стола» планируется обсудить следующие вопросы:

– От кого защищать предпринимателя?

– Меры государственной защиты предпринимателей.

– Анализ судебной практики по спорам между предпринимателями и органами власти.

– Незаконное уголовное преследование предпринимателей.

– Защита прав предпринимателей в сфере земельных отношений, налогов, кадастровой оценки, строительства.

В работе круглого стола примут участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов, представители министерства промышленности, министерства строительства и минэкономразвития Самарской области, Торгово-промышленной палаты, юристы.

Приглашаем представителей СМИ на мероприятие.

Просьба: о своем участии сообщить по тел. 332-02-72, 332-68-39. Союз журналистов

Дополнительная информация по тел. 8(917)104-60-21, руководитель проекта Ирина Подлесова, irina-valeria@bk.ru.