Проекты обнадеживают

Доме журналиста прошел «круглый стол» по благоустройству городов и созданию комфортной городской среды. Участники «стола» — представители общественных организаций, муниципалитетов и административных учреждений Самары и области.



Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и регионального отделения Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области .



Участники встречи подвели итоги реализации президентского проекта «Формирование комфортной и городской среды» за период с 2017 по 2018 год. О результатах проделанной работы рассказали представители различных ведомств из Самары, Тольятти, Жигулевска, Чапаевска, Новокуйбышевска, Кинеля, Похвистнево и Отрадного.

Были озвучены планы на 2019 год. Так, в Самаре этим летом будет благоустроено 4 общественные территории: бульвар на пр. Металлургов, сквер им. Урицкого, территория возле дома №1 по ул. Ленинской, а также участок около Кирилло-Мефодиевского собора на ул. Ново-Садовой.



Заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирина Булгакова рассказала о национальном проекте «Жилье и городская среда»: «В настоящий момент у нас подписано соглашение с правительством РФ, обозначены целевые показатели и сумма, которая будет потрачена на благоустройство как общественных, так и дворовых территорий. В 2019 году планируется благоустроить 272 дворовых и 120 общественных территорий. На эти мероприятия будет выделено 1 млрд 220 млн руб из федерального и областного бюджетов». Согласно планам данного проекта, до конца 2024 года будет благоустроено 640 общественных пространств и 1632 дворовые территории.



К планированию благоустройства городов активно привлекаются сами жители. Например, в перечень мероприятий проекта «Умный город», нацеленного на создание комфортной среды, любой желающий может вносить свои предложения, касающиеся сфер ЖКХ, строительства школ, безопасности дорожного движения и прочего.

Участники круглого стола отмечают положительные изменения в отношениях людей к проектам по благоустройству. «Людям интересно следить за ходом дела. Если в прошлом году, когда все только начиналось, никто не верил в успех, то сейчас граждане активизировались и работы проходят под контролем общественности» — отметил в своем выступлении заместитель Главы г.о.Чапаевск Дмитрий Илясов.