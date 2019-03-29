Узнаем про цифровые госуслуги

2 апреля в Доме журналиста состоится пресс-конференция, на которой будет рассказано о возможностях цифровизации в сфере госуслуг. Специалисты ГУ МВД России проинформируют, как с помощью портала гос.услуг оперативно оформить и получить необходимые справки, зарегистрировать автомобиль, оформить загранпаспорт, пройти регистрацию по месту жительства, найти человека и др.

Спикеры:

1. Врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Андрей Владимирович Моргачев.

2. Начальник Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Елена Алексеевна Щелочкова.

3. Начальник отдела по предоставлению государственных электронных услуг ИЦ ГУ МВД России по Самарской области подполковник внутренней службы Юлия Владиславовна Панкова.

4. И.о. заместителя начальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Максим Вячеславович Ализаренко.

5. Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции Алексей Викторович Прокофьев.

Начало пресс-конференции — в 14.00.

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