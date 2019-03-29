Юристов приблизят к фотографии

Курсанты и студенты Самарского юридического факультета ФСИН России посетят выставку «В главной роли…».

Живи моментом. Авто фото — Валерий Афанасьев

2 апреля, в предпоследний день работы экспозиции, в галерее «Новой пространство» побывает группа студентов и курсантов из СЮФ ФСИН России. Будущие юристы получат возможность пообщаться с фотохудожниками, подискутировать на тему городской фотографии, пополнить знания о современном искусстве. Встреча задумана как диалог между молодежью и старшим поколением.

Напомним, что выставка «В главной роли…» организована Фотообъединением при Самарской общественной организации Союза журналистов России и галерей «Новое пространство», посвящена Году театра в России. На выставке представлено порядка 100 работ 15 авторов. Сюжеты фотографий созвучны теме театра. Жанры: репортажная, постановочная, стрит-фотография и фотоманипуляция (фотомонтаж).

Знакомство. Автор фото — Валерий Афанасьев

Авторы работ поставили перед собой задачу найти аналогию между реальной жизнью и сценической, раскрыть яркость, драматичность окружающей действительности.

Посмотреть выставку «В главной роли…» можно до 3 апреля.

Вход — свободный. 12+

Часы работы: с 10.00 до 20.00. Часы работы экспозиции 3 апреля — с 10.00 до 15.00.

Выходной — понедельник.

