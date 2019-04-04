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Чем больше знаний, тем интереснее фотографии

Курсанты Самарского юридического института ФСИН России побывали на выставке «В главной роли… » и обсудили тенденции современной фотографии. DSCN9752 - копия
Выставку «В главной роли…», приуроченную к Году театра,  организовали Фотообъединение при Самарской областной организации Союза журналистов России и галерея «Новое пространство». Экспозицию,  на которой было выставлено порядка ста  разножанровых работ,  посетило большое количество зрителей.
В числе посетителей выставки были и студенты-юристы. Для них была организована творческая встреча с самарским фотографом,  членом Фотообъединения Георгием Фроловым и руководителем пресс-службы Областного союз журналистов Еленой Абкиной.

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Познакомившись с экспозицией, курсанты поделились своим пониманием увиденного, провели параллели между названием фотографии и тем, что на ней изображено.
Георгий Фролов, чьи работы тоже можно было увидеть на выставке, рассказал, что такое «контр-формы» и почему фотография – это «ложь».

— Фотография — изначально обман, такова ее природа. В жизни мы видим трехмерное изображение, на картинке — плоское. И может быть наоборот, если мы говорим о формах, которые возникают в том или ином случае. Линии, цвета и свет могут сложиться так, что перед нами на изображении может возникнуть объемная картинка, которой в действительности нет. Это надо почувствовать. — считает Георгий.

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Самое большое впечатление на курсантов произвела серия работ, отражающих негативное и позитивное отражение человеческих ценностей. Вместе с руководителем пресс-службы института Денисом Илясовым студенты попытались понять замысел автора в каждой отдельной фотографии и найти лишний элемент в серии. А впрочем, нужно ли отделять лишнее? Каждый решил для себя сам.

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К концу встречи перешли к теме личности фотохудожника. Обсуждение коснулось профессиональных качеств фотографа, и здесь верх взяло общеизвестное правило «талантливый человек талантлив во всем». «Чем больше у человека знаний и умений, тем интереснее его труд. То же самое во всех сферах деятельности», — отметил  Георгий Фролов.

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Моральная сторона творчества в свою очередь заинтересовала Дениса Илясова: «Вся этическая проблема фотографии, как и журналистики, в одном вопросе — «Если ты видишь аварию, человеку срочно нужна помощь, и ты понимаешь, что можешь помочь, что ты первым делом возьмешь в руки — аптечку или фотоаппарат?»

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Под конец беседы руководители пресс-служб Самарского областного Союза журналистов и Самарского юридического института ФСИН России обсудили возможность будущих встреч и совместных проектов. Кто знает, возможно, совсем скоро сами курсанты будут знакомить нас со своим творчеством на выставке в стенах родного института.

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Автор – Мария Гуркина