В гуще дел

3 апреля в Доме журналиста состоялось очередное заседание совета ветеранов Самарской областной организации Союза журналистов России.

Повестка дня была насыщенной. Председатель Совета Александр Лаврик рассказал коллегам о беседе с врио. министра культуры Самарской области Сергеем Филипповым, который предложил журналистам активнее подключаться к работе по нравственно-эстетическому воспитанию читателей самых различных возрастов областных, городских и районных библиотек. Как известно, среди самарских журналистов немало писателей и поэтов, книги и стихотворные сборники которых известны широкому кругу читателей. Конечно же выступления талантливых земляков будут интересны многим любителям книги.

Участники совещания с энтузиазмом восприняли пожелания руководителя Министерства культуры и выразили готовность оказать посильную шефскую помощь сотрудникам библиотек.

Также на заседании были рассмотрены перспективы сотрудничества с Центром профессионального образования Самарской области. Именно журналисты могут ярко и доступно рассказать подрастающему поколению о различных профессиях, ведь газетчикам не раз приходилось писать о врачах, инженерах, учителях. К слову сказать, ветераны журналистики Самарской области и без специального приглашения выступают перед мальчишками и девчонками, которым предстоит нелегкий выбор «Кем быть?». Хороший пример – постоянные контакты с учениками школы № 167.

В конце мероприятия ветераны обсудили ход организационной работы по созданию видеофильмов по истории самарской прессы. Эта большая и интересная работа начата совсем недавно, в этом направлении сделаны лишь первые шаги.