Новости Союза, Совет ветеранов

В гуще дел

3 апреля в Доме журналиста состоялось очередное заседание совета ветеранов Самарской областной организации Союза журналистов России.

Повестка  дня была насыщенной. Председатель Совета  Александр Лаврик  рассказал коллегам о  беседе с врио. министра культуры  Самарской области Сергеем Филипповым, который предложил  журналистам  активнее подключаться к работе по нравственно-эстетическому  воспитанию  читателей самых различных возрастов  областных, городских и районных библиотек. Как известно, среди  самарских журналистов  немало писателей и поэтов, книги и стихотворные сборники  которых известны широкому кругу читателей. Конечно же  выступления талантливых земляков  будут  интересны многим любителям  книги.

Участники совещания с энтузиазмом  восприняли  пожелания  руководителя   Министерства культуры и выразили готовность оказать  посильную шефскую помощь  сотрудникам библиотек.

Также на заседании были рассмотрены перспективы  сотрудничества с Центром профессионального образования  Самарской области. Именно журналисты могут  ярко и доступно рассказать подрастающему поколению о различных профессиях, ведь газетчикам  не раз приходилось писать о врачах, инженерах, учителях. К слову сказать, ветераны журналистики  Самарской области  и без специального приглашения выступают  перед мальчишками и девчонками, которым предстоит нелегкий выбор «Кем быть?». Хороший пример – постоянные контакты с учениками школы № 167.

В конце мероприятия ветераны обсудили  ход  организационной работы по созданию  видеофильмов  по истории  самарской прессы. Эта большая и интересная работа  начата совсем недавно, в этом направлении сделаны лишь первые шаги.