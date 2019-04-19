Фотопроект «ГЛАВНОЕ ФОТО»

Фотографам и фотожурналистам России

Уважаемые мастера! Уважаемые коллеги! Уважаемые друзья!

Союз журналистов России приглашает вас принять участие в новом фотопроекте «ГЛАВНОЕ ФОТО»

Этот фотопроект — продолжение масштабной программы, приуроченной к столетию СЖР. В рамках проекта планируется передвижная выставка, которая будет представлена на знаковых площадках в Москве и регионах России, а также специальный выпуск журнала «Фото».

Просим вас, уважаемые коллеги, прислать только ОДНО ГЛАВНОЕ ФОТО — самое яркое и значимое в вашей профессиональной истории. Фото, которое Вы считаете своей главной удачей, своей «визиткой».

Первым участником проекта стал Председатель СЖР Владимир Соловьев. Уже прислали свои лучшие работы мастера фотожурналистики — именитые фоторепортеры. Мы хотим сделать «Главное фото» максимально многогранным, поэтому крайне важно представить авторов со всей страны. Отдельное внимание отборочная комиссия СЖР уделит молодым авторам, которые получат уникальную возможность наравне с именитыми фотографами стать участниками проекта.

Технические требования к материалам: Фотоработы принимаются в высоком разрешении. Все материалы необходимо сопроводить описанием: история снимка (сюжета), кто (что) на снимке, автор и год создания. Фотографии с сопроводительными материалами принимаются по адресу Ruj100@yandex.ru Прием материалов до 1 июня 2019 года Просим авторов сопроводить материалы своей фотографией и контактной информацией (ФИО, телефон, e-mail).

*Авторы, приславшие свои работы, дают согласие участвовать на безвозмездной основе в проектах, посвящённых столетию Союза журналистов России. Фактом отправки фотоработы автор подтверждает, что является его правообладателем. Союз журналистов России обязуется использовать полученные материалы исключительно в некоммерческих целях с обязательным указанием имени автора.

Куратор проекта — секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный Контактный телефон: +7 (916) 500-09-69