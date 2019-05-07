7 мая в Троице-Сергиевом Храме прошел День поминовения журналистов, организованный Самарской областной организацией Союза журналистов России.

В этом году работники медиа, родственники усопших журналистов и студенты самарских вузов собрались в храме в 23-ий раз, чтобы молитвой почтить память тех, кого уже нет с нами.

Лития памяти проводится в Самаре ежегодно с 1996 года. В православный праздник Радуница областной Союз журналистов собирает коллег, родных и близких, чтобы почтить память ушедших от нас работников СМИ.

Этот день выбран не случайно. Фомина неделя — или Радуницкая, как ее называют в народном календаре, — это следующая неделя после Пасхи. Она получила имя апостола Фомы, который уверовал в Воскресение Христово лишь после того, как воочию увидел и ощупал раны Иисуса. В первый после Фоминой недели вторник традиционно наступает Радуница — день первого после Светлой Пасхи общецерковного поминовения усопших.

Валентина Жоголева каждый год приходит почтить память своих коллег по «Волжской коммуне», в числе которых и ее муж:

«Я очень благодарна Союзу журналистов за то, что они каждый год организовывают это мероприятие. Многих наших ведущих, известных в прошлом журналистов нет с нами. Мы вспоминаем каждого из них, и пока живет эта память, живут и они в наших сердцах».

На поминальную службу собрались представители профессионального сообщества: журналисты, работники СМИ, ветераны профессии, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. Благодаря Дню поминовения у них есть возможность побеседовать о журналистике, отвлечься от повседневного ускоренного ритма жизни и найти душевный покой в размеренной атмосфере храма.

«Когда мы собирались первый раз, в списке было чуть больше ста имен, — вспоминает архимандрит Георгий Шестун. — Теперь их почти 500. Это говорит о том, что все мы потихоньку переселяемся в мир иной. Очень удивительно и вместе с тем приятно, что профессиональное сообщество каждый год поминает своих коллег. Обычно поминают родных, близких, друзей. А когда я вижу, как собирается целое объединение, чтобы почтить память ушедших коллег, я очень радуюсь».

В скорбный список Союза журналистов входит 466 имен, которые поминаются на заупокойной службе. Для самарских журналистов это не просто список — за каждым именем стоит личность, профессионал своего дела, о котором хочется говорить и которого приятно вспомнить добрым словом.

За прошедший год мы простились с 6 коллегами:

Абрамовой Ниной Николаевной

Баклановым Евгением Александровичем

Ромашовым Максимом Валентиновичем

Федоровым Михаилом Глебовичем

Аглиулиным Рафгатом Набиуловичем

Додоновым Юрием Борисовичем

День поминовения традиционно является местом, где отдают дань памяти ушедшим от нас журналистам, профессионалам своего дела, которыми гордятся и которых ставят в пример.