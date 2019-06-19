18 июня в Доме журналиста состоялась творческая встреча с насельницей Серафимо-Дивеевского монастыря матушкой Макарией.

Организовала встречу Самарская областная организация Союза журналистов России.

Монахиня Макария (в миру Наталья Огудина) – член Союза журналистов России с 1980 года, много лет проработала в газетах Самарской области, была руководителем областной организации Союза журналистов (1986-1989 гг).

Сейчас Макария, находясь на «издательском послушании» в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, продолжает заниматься журналистикой – ведет официальный сайт и социальные сети монастыря. Под ее руководством выходит православный журнал «Дивеевская обитель». Став ближе к Богу, матушка Макария сохраняет связь с профессией.

«Вера – это большое творчество, – поделилась матушка на встрече с коллегами по перу в Доме журналиста. – Человек приходит к Богу и начинает меняться внутренне. Это и есть творчество».

На встрече с членами областного союза журналистов Макария рассказала, что в Дивеево регулярно приезжают интересные люди, представители разных профессий: известные политические деятели, журналисты, артисты. Интервью с ними публикуются в журнале «Дивеевская обитель». Иллюстрированное большим количеством фотографий издание призвано показать красоту православия и монастырской жизни. Журнал освещает жизнь монастыря, рассказывает об истории Дивеево, православных праздниках и традициях.

«ДИВЕЕВО ЖДЕТ ТЕБЯ…»

Своими впечатления от встречи с матушкой Макарией поделилась ветеран Самарской областной организации Союза журналистов России Валентина Жоголева:

– «Бог гораздо ближе, чем мы думаем», — сказал однажды в беседе мне самарский батюшка. Я не раз вспоминала эти слова. И снова вспомнила, когда в гости к самарским журналистам пришла матушка Макария (Дивеевский монастырь). Ирине Цветковой и представлять ее особо не пришлось, мы хорошо помним Наташу Огудину. Потому она просто рассказала о своей дороге в монастырь в Дивеево, и духовную дверь туда ей открыла матушка Макарич. Мы хорошо, как нам тогда казалось, знали Наталью в бытность ее принадлежности к пишущей братии. Но для многих стал неожиданным ее уход в монастырь, в монашество. Наша встреча стала разговором о дороге к Богу. Ничего случайного в жизни не бывает! И в монастырь идут не от несчастий и драм, а к возможности быть ближе к Богу, в служении ему и находят то, чего не хватало в жизни. Впрочем, как подчеркнула матушка, Богу можно служить и не уходя в монастырь, а просто хорошо выполняя свои обязанности: матери, сестры, врача, агронома, т.е. каждый на своем месте. Вот так! Вглядываюсь в глаза матушки, такие же светлые, радостные, открытые, как и двадцать лет назад. И веселые! Так что служение только внесло гармонию и усилило веру в ее жизни. Она и профессионально осталась прежней: издает содержательный и красивый журнал о жизни монастыря (потому что все, что связано с Богом, должно быть красивым!), берет интервью у очень известных людей, которые приезжают в монастырь… Признаюсь, мне нестерпимо хотелось обнять матушку Макарию. Обняла. Она сказала: «Дивеево ждёт тебя уже год!». Нет, это я жду Дивеева уже год. А может, и всю жизнь.