Нужна помощь!

Друзья!
В тяжелой жизненной ситуации оказалась наша коллега – Светлана Анатольевна Бородина, член Самарской областной организации Союза журналистов России.
30 апреля 2019 года в Новокуйбышевске произошел пожар, в результате чего сгорел частный деревянный дом,
в котором проживали Светлана, ее муж – Анатолий Александрович Малоглазов и их шестилетний ребенок.
Огонь уничтожил не только дом, но и все вещи: одежду, мебель, бытовую технику, документы, фото- и видео- аппаратуру мужа
(Анатолий – профессиональный видео-оператор и фотограф, много лет работал в новокуйбышевских СМИ на телевидении, в еженедельнике «Наше время»).
На приобретение нового жилья у семьи нет денег, как нет возможности даже просто продать участок, потому что на его расчистку и вывоз сгоревших остатков нужны немалые средства. В сентябре этого года ребёнок должен пойти в 1-ый класс.
Уважаемые коллеги, просим помочь Светлане и ее семье!
Средства можно перевести:
на карту Бородиной Светланы Анатольевны – номер:
5547 5983 7174 0236 (карта Промсвязьбанка)
или на карту ее мужа – Малоглазова Анатолия Александровича,
номер: 5336 6900 0272 0094 (карта Сбербанка).
телефон Светланы Бородиной — 8-927-73-22-161
Заранее благодарим за помощь.