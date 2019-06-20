Нужна помощь!

Друзья!

В тяжелой жизненной ситуации оказалась наша коллега – Светлана Анатольевна Бородина, член Самарской областной организации Союза журналистов России.

30 апреля 2019 года в Новокуйбышевске произошел пожар, в результате чего сгорел частный деревянный дом,

в котором проживали Светлана, ее муж – Анатолий Александрович Малоглазов и их шестилетний ребенок.

Огонь уничтожил не только дом, но и все вещи: одежду, мебель, бытовую технику, документы, фото- и видео- аппаратуру мужа

(Анатолий – профессиональный видео-оператор и фотограф, много лет работал в новокуйбышевских СМИ на телевидении, в еженедельнике «Наше время»).

На приобретение нового жилья у семьи нет денег, как нет возможности даже просто продать участок, потому что на его расчистку и вывоз сгоревших остатков нужны немалые средства. В сентябре этого года ребёнок должен пойти в 1-ый класс.

Уважаемые коллеги, просим помочь Светлане и ее семье!

Средства можно перевести:

на карту Бородиной Светланы Анатольевны – номер:

5547 5983 7174 0236 (карта Промсвязьбанка)

или на карту ее мужа – Малоглазова Анатолия Александровича,

номер: 5336 6900 0272 0094 (карта Сбербанка).

телефон Светланы Бородиной — 8-927-73-22-161

Заранее благодарим за помощь.