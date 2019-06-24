Александр Бастрыкин отреагировал на обращение Владимира Соловьёва

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на недавнее обращение к нему председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва

В обращении содержится настоятельная просьба взять дела журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко под свой личный контроль, довести расследование до конца и в максимально короткие сроки и детально проинформировать общественность о его ходе и результатах.

Сегодня на официальном сайте Следственного Комитета РФ опубликовано соответствующее поручение Александра Бастрыкина. В нём, в частности, говорится:

Александр Бастрыкин в связи с обращением председателя Союза журналистов России поручил взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудников полиции в Москве в отношении ивановского журналиста и московского студента.

Источники: СЖР, СК РФ по г. Москва