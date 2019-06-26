Уважаемые коллеги!

Союз журналистов России заключил соглашения по предоставлению льгот и скидок для членов СЖР со следующими организациями:

1. Отель «Журналист», г.Варна, Болгария — члены СЖР и их семьи могут по специальным ценам забронировать отдых в отеле «Журналист» (International House of Journalists) — Золотые Пески (г. Варна, Болгария).

2. Кардиологический санаторный центр «Переделкино» — члены СЖР и их семьи могут воспользоваться специальными условиями и получить скидку на отдых и лечение в санатории;

3. ГК «Золотая коллекция» & “Rus Travel Club” - членам СЖР и участникам Медиафорума в Сочи предоставляется право получения скидки при бронировании путевок на черноморский круиз на борту комфортабельного 9-ти палубного лайнера «Князь Владимир» с 15 по 21 сентября 2019 года по маршруту: Сочи – Новороссийск (Абрау-Дюрсо и Геленджик) – Ялта – Севастополь – Сочи;

4. Клинический санаторий «Полтава-Крым» г. Саки - члены СЖР и их семьи могут воспользоваться специальными условиями и получить скидку на отдых и лечение в санатории;

5. РОСЮГКУРОРТ - члены СЖР и их семьи могут воспользоваться предложением «Журналист» и получить скидку при бронировании путевок в санаторно-курортные учреждения г. Сочи;

6. ООО «Белый сервис» — члены СЖР могут получить 10% скидку при ремонте автотранспортных средств на станциях технического обслуживания «Белый сервис» в нескольких городах России.

Более подробную информацию о предложениях, условиях и сроках проведения акций вы можете найти в разделе «Программа преференций для членов СЖР» на нашем сайте.

Источник: СЖР