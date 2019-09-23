22 сентября в Сочи состоялось торжественное открытие фестиваля современной журналистики «Вся Россия – 2019».

Гости и участники фестиваля начали собираться на Театральной площади перед Зимним театром, где их встречали профессиональные музыкальные и танцевальные коллективы.

Непосредственно перед началом торжественного открытия впервые несколько сотен участников собрались вместе, чтобы сделать памятные фотографии.

Торжественное собрание открыл председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Он отметил, что форум проводится уже в 23-й раз и является крупнейшим не только в России, но и в мире. Более 1200 человек принимает участие в фестивале.

Наш форум, сказал Владимир Соловьёв, — это уникальная возможность для журналистов собраться вместе, обменяться мнениями, встретиться с государственными и общественными деятелями, принять участие в десятках мероприятий, установить новые контакты.

Председатель СЖР зачитал приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам форума.

Перед собравшимися выступили председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Пожелав участникам и гостям форума успешной работы, представители законодательной власти огласили приветствия Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Одно из основных направлений работы СЖР — проведение журналистских конкурсов.

Итоги одного из них — Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2018 года — огласили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и секретарь СЖР Владимир Касютин.

Победителями конкурса стали:

Алексюнайте Лина Витаутовна, МИА «Россия сегодня», Москва – мультимедийный сериал «Бездомные. Выход». Вавиленко Ольга Михайловна, газета «Сельская жизнь», Красноярский край – цикл «Американский Мишка». Неизвестные страницы истории. Волкова Бэлла Ильдаровна, ИТАР-ТАСС, Москва — «Девушка, да вы пожарный». Как я была волонтером в хосписе. Гусева Альбина Исмаиловна, газета «Борисоглебский вестник», Воронежская область – цикл «Госпожа Никто». Как в воронежском селе выживает многодетная семья без документов. Костамо Вера Юрьевна, МИА «Россия сегодня», Москва – «Мимодумье по-ненецки. Как живут кочевники XXI века». Красильникова Елена Андреевна, телеканал «Юрган», Республика Коми — фильм «Заслуженный артист ГУЛАГа». Кривицкий Игорь Ростиславович, МИА «Россия сегодня», Москва — подкаст «Рак. Победим». Лаврентьев Сергей Борисович, газета «Костромские ведомости», Костромская область – «Обожгли платежками», «Разорительный счётчик», «Как нагрели Черноречье». Маянцева Александра Анатольевна, газета «Мой район», Москва — «Утро». Продолжение. История о том, как юноша влюбился в девочку с картины, впервые увиденной в учебнике. Пархоменко Дмитрий Валерьевич, ГТРК «Самара», Самарская область – фильм «Град потаенный». Трапезников Александр Андреевич, Областное телевидение, Свердловская область — программа «Большой поход» о самостоятельном туризме с детьми по Уралу. Хижняк Николай Сергеевич, Телерадиокомпания «НТК» Интернет портал «Кубань 24», Краснодарский край – «Люди и грязь – по следам потопа: Туапсе, Кривенковское, Кабардинская, Хадыженск»; «Огонь, вода и задымленные трубы»; «Линия жизни».

Специальная номинация «Книги о журналистике и журналистах»:

Антуфьева Надежда Мухарбековна, Республика Тыва — книга «Люди Центра Азии». Зинченко Владислав Иванович, Краснодарский край — книга «Минеральный секретарь». Курепина Анна Александровна, Пензенская область — книга «Ради нескольких строчек в газете». Лапин Василий Степанович, Чувашская Республика – книга «Встречи на просёлках». Серов Евгений Константинович, Ростовская область – книга «Тысяча и один репортаж». Строганова Татьяна Сергеевна, Челябинская область — Двухтомный сборник публикаций о выдающихся журналистах Челябинской области «Имена и времена». Транквиллицкий Юрий Николаевич, Москва – книга «Фотомиг: между прошлым и будущим». Харченко Александр Антонович, Тверь — книга «Я стал частью этой войны». Авторский коллектив под руководством Натальи Александровны Чернышовой — книга «Секундные стрелки истории». Шимин Евгений Николаевич, Тверь — книга» Записки газетчика».

Специальными дипломами также отмечены:

Кудряшев Александр Борисович, Центр университетского телевидения ЯрГУ им. Демидова; сайт Союза журналистов Ярославской области – за фильм “Ярославская журналистика: история перемен”.

Невзоров Владимир Федорович — за журнал «Иркутское фотографическое обозрение ИФО–ФОТО», Иркутская область.

В заключение церемонии открытия Владимир Соловьёв объявил о начале работы новой версии интернет-сайта Союза журналистов России.

http://ruj.ru/news/22-sentyabrya-v-sochi-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-festivalya-sovremennoi-zhurnalistiki-vsya-rossiya-2019-10162