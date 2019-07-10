Казаки объявят конкурс

11 июля в 11:00 в Доме журналиста состоится пресс-конференция Ассамблеи народов Самарской области. Тема встречи - «Самарское казачество: от Ермака до современности».

Перед журналистами выступят Председатель Совета СРКПОО «Ассамблея народов Самарской области», атаман Самарского казачьего землячества, казачий полковник Юрий Еругин, член Совета СРКПОО «Ассамблея народов Самарской области», кандидат философских наук Олег Дюгаев, а также представитель Конкурсной комиссии конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2019» заместитель директора Самарского казачьего института индустрии питания и бизнеса – филиала первого казачьего университета, заместитель Войскового атамана Волжского войскового казачьего общества, войсковой старшина Геннадий Пецин.

Спикеры расскажут о проблемах возрождения и развития современного российского казачества, деятельности казачьих организаций на территории Самарской области, а также о конкурсе журналистских работ «Казачество Самарской области 2019″.

Проект «Конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области» стал одним из победителей первого в 2019 году конкурса Фонда президентских грантов.

Приглашаем СМИ принять участие в пресс-конференции!

Аккредитация по тел.:

332-68-39 – Елена Абкина,

332-57-94 – Мария Гуркина.