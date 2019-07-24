Прими участие в «Самарском взгляде»(2018-2019)!

С 25 июля 2019г. начинается прием заявок на участие в X городском открытом конкурсе фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД».

Подробности:С 25 июля 2019г. в Самаре начинается прием заявок на участие в X юбилейном городском открытом конкурсе фотографии(2018-2019).

Цель конкурса — знакомство широкой аудитории с современной Самарой, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.

Организаторы:

Самарская областная организация Союза журналистов России,

Администрация городского округа Самара,

Фотообъединение при Самарской областной организации Союза журналистов России

Партнеры: Галерея «Новое Пространство» (Самарская областная универсальная научная библиотека), Самарское областное отделение Союза фотохудожников России, Национальный парк «Самарская Лука» и др.

Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.

Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:

— «События»

— «Настроение города»

— «Люди и повседневная жизнь»

— «Природа»

— «Другая реальность»

— «Коммерческая фотография»

— «Спорт»

Срок сбора заявок — с 25 июля по 5 августа (включительно) 2019 года.

Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».

В рамках конкурса также будут вручены специальные призы от Администрации г.о. Самара и партнеров мероприятия.

Также в рамках конкурса будут вручены специальные призы:

— специальный приз «Моя Самара» от Администрации г. о. Самара за одиночную фотографию или серию фотографий, иллюстрирующих жизнь Самары (архитектура, городской пейзаж, люди и др.);

— специальный приз имени Андрея Баскакова «За истинную фотографию» — за лучшую жанровую фотографию гуманистической направленности;

— специальный приз от спонсора.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету участника, отправить ее и фотографии в электронном виде на электронную почту samar-vz-2018-19@mail.ru.

Либо предоставить на CD/DVD диске или флеш-карте по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 179, Самарская областная организация Союза журналистов России (время работы: пн.-чт.: 10:00-17:30; пт.: 10:00-17:00).

Условия участия в конкурсе и порядок подачи работ указаны в положении.

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно получить в оргкомитете по телефонам:

(846)332-68-39 – Елена Абкина,

руководитель пресс-службы СООСЖР, координатор проекта.

(846)332-57-94 – Мария Гуркина,

пресс-секретарь.

И по электронной почте: samar-vz-2018-19@mail.ru

Положение о конкурсе

Анкета участника