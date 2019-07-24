Прими участие в «Самарском взгляде»(2018-2019)!

С 25 июля 2019г. начинается прием заявок на участие в X городском открытом конкурсе фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД».
Подробности:
С 25 июля 2019г. в Самаре начинается прием заявок на участие в X юбилейном городском открытом конкурсе фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД» (2018-2019).
Цель конкурса — знакомство широкой аудитории с современной Самарой, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.
Организаторы:
Самарская областная организация Союза журналистов России,
Администрация городского округа Самара,
Фотообъединение при Самарской областной организации Союза журналистов России
Партнеры: Галерея «Новое Пространство» (Самарская областная универсальная научная библиотека), Самарское областное отделение Союза фотохудожников России, Национальный парк «Самарская Лука» и др.
Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.
Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:
— «События»
— «Настроение города»
— «Люди и повседневная жизнь»
— «Природа»
— «Другая реальность»
— «Коммерческая фотография»
— «Спорт»
Срок сбора заявок — с 25 июля по 5 августа (включительно) 2019 года.
Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».
В рамках конкурса также будут вручены специальные призы от Администрации г.о. Самара и партнеров мероприятия.
Также в рамках конкурса будут вручены специальные призы:
— специальный приз «Моя Самара» от Администрации г. о. Самара за одиночную фотографию или серию фотографий, иллюстрирующих жизнь Самары (архитектура, городской пейзаж, люди и др.);
— специальный приз имени Андрея Баскакова «За истинную фотографию» — за лучшую жанровую фотографию гуманистической направленности;
— специальный приз от спонсора.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету участника, отправить ее и фотографии в электронном виде на электронную почту samar-vz-2018-19@mail.ru.
Либо предоставить на CD/DVD диске или флеш-карте по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 179, Самарская областная организация Союза журналистов России (время работы: пн.-чт.: 10:00-17:30; пт.: 10:00-17:00).
Условия участия в конкурсе и порядок подачи работ указаны в положении.
Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно получить в оргкомитете по телефонам:
(846)332-68-39 – Елена Абкина,
руководитель пресс-службы СООСЖР, координатор проекта.
(846)332-57-94 – Мария Гуркина,
пресс-секретарь.
И по электронной почте: samar-vz-2018-19@mail.ru