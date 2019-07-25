Песня — хорошая русская традиция

В Доме журналиста 25 июля прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю «Волга одна, песни разные», который пройдет в Струковском саду 4 и 5 сентября.

Открытый песенный фестиваль народов Поволжья «Волга одна, песни разные» — новый формат вокального конкурса, который дает всем желающим возможность продемонстрировать свои таланты широкой аудитории. Члены оргкомитета фестиваля рассказали журналистам о порядке проведения конкурса, критериях отбора и значимости фестиваля для нашего города.

«Мы делаем фестиваль для того, чтобы у талантливых людей была возможность не только выйти на сцену, но и показать свое творчество наравне с участниками из других районов», — рассказывает президент фестиваля Аркадий Соловейчик.

Фестиваль пройдет 4 и 5 сентября в Струковском саду. В рамках мероприятия планируется проведение творческих встреч и мастер-классов. Конкурс будет разделен на два этапа: в первый день на сцене выступят исполнители народных песен, а во второй день прозвучат авторские и патриотические композиции. Единственное ограничение конкурса — возраст 14+. В остальном свои силы могут попытать все желающие, достаточно лишь подать заявку на конкурс на сайте www.volgapesni.ru.

Фестиваль «Волга одна, песни разные» призван стать площадкой для общения творческих людей и показать, какими талантами богата Самарская земля.