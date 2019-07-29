Как подготовить фото к «Самарскому взгляду»?

На прошлой неделе стартовал сбор заявок на участие в конкурсе «Самарский взгляд 2018-2019», многие мастера и любители фотоискусства уже активно присылают свои работы.

Для фотоконкурса, безусловно, главную роль играет идея, заложенная в кадре. Но не менее важно, чтобы и с технической точки зрения все было в порядке. Для многих фотографов, готовящих свои работы к участию в «Самарском взгляде», новые требования вызвали некоторые сложности.

Разобраться в проблеме и понять, как ее решить, поможет член жюри конкурса «Самарский взгляд» (2018-2019), член Союза фотохудожников России, заместитель председателя Фотообъединения при областном отделении Союза журналистов России, член художественного совета Фотообъединения, Валерий Афанасьев.

- Расскажите, какие технические требования выдвигаются по отношению к работам, которые присылают на конкурс в этом году?

— Все технические требования изложены в положение о конкурсе, основные — цветовое пространство RGB или sRGB, формат файла jpg, в фотошопе параметры: качество 12 наилучшее , разновидность базовый (стандартный), размер изображения — не менее 3600 пикселей по короткой стороне.

- В этом году требования по размерам изображений несколько выше, чем раньше — 3600 пикселей вместо 2500, которые были раньше. Для многих, особенно начинающих фотографов это создает определенные проблемы. Скажите, с чем связаны эти требования?

-Это связано с возросшим качеством печати фотографий. Дело в том, что на выставке минимальный размер фотографии составляет 30х30 см, а максимальный — 30х60 см, основная масса фотографий — 30х45 см. Разумеется, возможны промежуточные варианты. Техническое требование к файлу — разрешение 300 dpi (300 точек на дюйм). Соответственно 300 мм / 25 (приблизительно) = 12 дюймов, умножаем на 300 точек и получаем 3600 пикселей по короткой стороне. Требования объясняются простой арифметикой, а автор, подающий фотографии на выставку, на мой взгляд, должен уметь увеличивать и уменьшать свои фотографии.

- Что вы можете посоветовать фотографам, которые столкнулись с этой проблемой?

Для тех, кто не умеет менять размер фото, как говорится, гугл в помощь. Но я могу привести два примера, чтобы показать, как это сделать в Photoshop.

Главная проблема для печати фотографий на выставку состоит в том, что у большинства фотографов, особенно начинающих, не калиброваны мониторы. То, что они видят у себя на экране, это не то же самое, что видит оператор при печати фотографий. Поэтому приходится практически все фотографии корректировать для печати. Мы стараемся немного облегчить работу оператору, оставляя за авторами задачу подготовить свои работы для конкурса.

Друзья! Ждем интересных и качественных снимков. Успехов! Мы в вас верим!