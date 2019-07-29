«Журналист в беде». Помогите!

Уважаемые коллеги!

Самарская областная организация Союза журналистов России и благотворительный фонд «Самарская губерния» начинают акцию «Журналист в беде». Цель акции – помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сегодня в нашей с вами помощи нуждается ветеран самарской журналистики Андрей Федоров, работавший в разные годы в изданиях «Волжская коммуна», «Самарское обозрение», еженедельнике «Репортер», «КоммерсантЪ». Андрей Федоров, которого мы помним как талантливого журналиста и редактора, вот уже многие годы страдает тяжелой формой заболевания. Справиться самостоятельно с болезнью Андрей не в силах.

Областной союз журналистов и благотворительный фонд «Самарская губерния» начинают сбор средств на лечение и поддержание Андрея.

Андрей Федоров, вернее, его родственники, которые займутся лечением, станут первыми получателями собранных с вашей помощью пожертвований. Отчет о поступлении средств и их расходовании будет выложен на сайте благотворительного фонда «Самарская губерния».

Мы понимаем, что случай с Андреем Федоровым – не единственный. В данный момент есть и другие журналисты, оказавшиеся в беде. Поэтому оставшиеся деньги пойдут на помощь тем нашим коллегам, которым она тоже будет необходима. Союз журналистов и благотворительный фонд «Самарская губерния» сейчас прорабатывают алгоритм осуществления этой помощи.

Акция «Журналист в беде» начинает сбор средств с 29 июля 2019 года. Присоединяйтесь!

КАК СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ?

От физического лица:

Чтобы сделать пожертвование с мобильного устройства, необходимо:

Зайти на сайт: http://fondsg.org/ Внизу страницы найти платежную форму «Акция «Журналист в беде». Указать необходимую сумму. Указать контактные данные (ФИО, email, телефон). Нажать на клавишу оплатить и перейти на страницу оформления платежа. Заполнить реквизиты карты и нажать на клавишу «заплатить».

От юридического лица:

Юридические лица могут перевести на счет фонда, заключив с ним договор пожертвования.

Реквизиты:

Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния»

ИНН 6317066717

КПП 631501001

ОГРН 1066300014120

Юр.адрес: 443010, РФ, г. Самара, ул. Самарская, 90

email: fondsg2006@gmail.com

Факт.адрес: 443080, г.Самара, Революционная, 70 литера П, оф.202

Р/счет 40703810603000000412

Приволжский ф-ал ПАО «Промсвязьбанк» г. Н. Новгород

БИК 042202803

Кор/счет 30101810700000000803

Исполнительный директор Татьяна Николаевна Акимова, действующая на основании Устава.

Формулировка платежа: Целевое благотворительное пожертвование на реализацию акции «Журналист в беде».

Внимание! С организацией, перечисляющей пожертвования, фонд будет заключать Договор пожертвования! Для заключения Договора фонду необходимы реквизиты организации, которые можно выслать на почту fondsg2006@gmail.com