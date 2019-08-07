Завершен сбор заявок на конкурс «Самарский взгляд 2018-2019″!

5 августа завершился сбор заявок на участие в юбилейном Х городском открытом конкурсе фотографии «Самарский взгляд». В этом году было собрано более 200 заявок от фотографов из разных регионов страны.

Свои работы прислали жители Самарской, Московской, Ленинградской, Пензенской, Ярославской, Челябинской и других областей, а также Республики Адыгея, Республики Узбекистан и Чувашской республики.

Всего на конкурс было подано более 2 200 работ в разных жанрах.

8 августа состоится первое заседание Жюри конкурса.

Желаем всем участникам конкурса удачи!