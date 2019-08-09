Новости, Экспозиция

«Год спустя»: След, оставленный чемпионатом

8 августа во внутреннем дворике Музея Модерна открылась персональная фотовыставка Юрия Стрельца «Год спустя», посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года.

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Выставка организована при спонсорском участии группы компаний «Бизнес-гарант» и поддержке Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина. Информационную поддержку проекту оказывает Самарская областная организация Союза журналистов России.

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Юрий Стрелец — член Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения областного Союза журналистов, руководитель фотослужбы редакции «КоммерсантЪ-Волга» ИД «КомерсантЪ»:

«Мне удалось поработать на Чемпионате мира по футболу на 13 играх в трех городах: Самаре, Казани и Волгограде. Это было тяжело, но чертовски интересно! Так есть ли жизнь после чемпионата? Есть конечно, но мы еще не скоро забудем эту мировую футбольную сказку».

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Выставка продлится до конца августа.
Вход свободный.

Автор фото: Олег Кирюшкин, член Фотообъединения при областном Союзе журналистов.