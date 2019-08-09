«Год спустя»: След, оставленный чемпионатом

8 августа во внутреннем дворике Музея Модерна открылась персональная фотовыставка Юрия Стрельца «Год спустя», посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Выставка организована при спонсорском участии группы компаний «Бизнес-гарант» и поддержке Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина. Информационную поддержку проекту оказывает Самарская областная организация Союза журналистов России.

Юрий Стрелец — член Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения областного Союза журналистов, руководитель фотослужбы редакции «КоммерсантЪ-Волга» ИД «КомерсантЪ»:

«Мне удалось поработать на Чемпионате мира по футболу на 13 играх в трех городах: Самаре, Казани и Волгограде. Это было тяжело, но чертовски интересно! Так есть ли жизнь после чемпионата? Есть конечно, но мы еще не скоро забудем эту мировую футбольную сказку».

Выставка продлится до конца августа.

Вход свободный.

Автор фото: Олег Кирюшкин, член Фотообъединения при областном Союзе журналистов.