Футбол и фотография – равновеликие страсти

8 августа в Самаре во внутреннем дворике Музея Модерна открывается персональна фотовыставка Юрия Стрельца, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года. Фотовыставка под названием «Год спустя» организована при спонсорском участии группы компаний «Бизнес-гарант» и поддержке Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина. Информационную поддержку проекту оказывает Самарская областная организация Союза журналистов России.

Открытие выставки состоится 8 августа в 19 часов. Место экспозиции – внутренний двор Музея модерна (г.Самара, ул.Фрунзе, 159).

Автор фотовыставки — известный самарский фотограф Юрий Стрелец, члена Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения областного Союза журналистов, победитель конкурса «Самарский взгляд-2009″.

«Футбол и фотография – это две мои равновеликие страсти. — признается Юрий Стрелец, — Я пересмотрел по телевизору все футбольные Чемпионаты Мира, начиная с 1966 в Англии. И вот спустя полвека (о чудо!) мундиаль пришел в Россию и в наш город.

Самара жила несколько лет футболом и подготовкой к мировому футбольному форуму. Интрига сохранялась почти до самого открытия. Успеем — не успеем построить и сдать «Самара Арену» во -время… Но мы успели «заскочить в последний вагон» и все состоялось. Шесть игр, включая четвертьфинал. Круче Самары выступили только две столицы, где прошли полуфиналы и финалы.

Мне удалось поработать в трех городах на 13 матчах. Самара, Казань, Волгоград. Это было тяжело, но чертовски интересно! В Казани Месси против Гризманна, великий вратарь Нойер вместе с непобедимой немецкой машиной терпит полный крах от скромной сборной Южной Кореи. В Самаре впервые в истории играет сборная России и сразу против великого уругвайского тандема нападающих Суареса и Кавани! А сколько экзотики обрушилось на наших зрителей в игре Колумбия-Сенегал! А южноамериканские страсти в игре Бразилия против Мексики?

Так есть ли жизнь после чемпионата? Есть, конечно, но мы еще не скоро забудем эту мировую футбольную сказку».

Открытие выставки состоится 8 августа в 19 часов по адресу: г.Самара, ул.Фрунзе, 159, внутренний двор Музея Модерна.

Фотографии выставки Юрия Стрельца «Год спустя».