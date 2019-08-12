Завершен сбор заявок на участие в конкурсе «Самарский взгляд»

Завершен сбор заявок на участие в Х городском открытом конкурсе фотографии «Самарский взгляд». На заседании жюри в Доме журналиста были отобраны работы для итоговой выставки «Самарский взгляд», открытие которой состоится 20 августа в галерее «Новое пространство».

Организаторами конкурса «Самарский взгляд» являются Самарская областная организация Союза журналистов России, администрация г.о.Самара и Фотообъединенение областного союза журналистов.

Партнеры мероприятия – галерея «Новое Пространство» (Самарская областная универсальная научная библиотека), Самарское областное отделение Союза фотохудожников России.

В 2019 году «Самарский взгляд» празднует свое десятилетие. Проект считается одним из престижных в России.

На конкурс этого года было прислано в общей сложности 2244 фотографии от 205 участников. Свои работы представили фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Челябинской, Иркутской, Пензенской, Ярославской и др. областей. Заявки поступили также из республик Адыгея, Чувашия и Узбекистан.

Жюри конкурса «Самарский взгляд» возглавляет Владимир Вяткин – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения.

8 августа прошел первый отборочный тур, определены 87 финалистов, для оформления экспозиции отобрано порядка 250 фотографий. Еще 200 работ будут демонстрироваться на экране в выставочном зале.

Имена победителей и лауреатов Х городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд» будут названы 20 августа на церемонии открытия итоговой выставки.

По итогам конкурса традиционно присуждаются две главные премии: «За лучшую пресс-фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».

Также определяются обладатели первых трех мест в каждой из 7 номинаций: «Люди и повседневная жизнь», «Коммерческая фотография», «Спорт», «События», «Природа», «Другая реальность» и «Настроение города». Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и памятными подарками.

Кроме того, учреждены специальные призы:

специальный приз «Моя Самара» – от Администрации г. о. Самара за одиночную фотографию (или серию), иллюстрирующую жизнь Самары;

специальный приз имени Андрея Баскакова «За истиную фотографию» – за лучшую жанровую фотографию гуманистической направленности.

Автор самого позитивного, жизнеутверждающего снимка получит приз от спонсора проекта ООО «Нестле Россия» г.Самара в номинации «Всё в шоколаде».

Приглашаем вас на открытие выставки!

20 августа в 19:00 в галерее «Новое пространство» (г. Самара, пр. Ленина, 14А)

Выставка будет работать до 3 сентября, вход свободный.

Тел. контакта:

332-68-39 – Елена Абкина

(руководитель проекта «Самарский взгляд»,

руководитель пресс-службы Самарской областной организации

Союзу журналистов России).

332-57-94 – Мария Гуркина

(пресс-секретарь пресс-службы СООСЖР)