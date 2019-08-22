Самарский взгляд, Экспозиция

Подведены итоги Х юбилейного конкурса «Самарский взгляд»

20 августа в галерее «Новое пространство» состоялась церемония награждения победителей Х городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд» (2018-2019).

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Праздник фотоискусства состоялся благодаря Самарской областной организации Союза журналистов России, Администрации г.о. Самара. Большую помощь в организации мероприятия оказали члены Фотообъединения при областном Союзе журналистов.

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«Самарский взгляд» проводится с 2009 года и в этом году отмечает своё десятилетие. За время своего существования конкурс заработал статус одного их самых престижных в России. В разное время председателями жюри были такие личности, как лауреат Государственной премии РФ в области литературы, специальный корреспондент «Комсомольской правды», фотограф Юрий Рост, почетный член Союза фотохудожников России Светлана Пожарская. В 2011-2012 годах жюри возглавлял председатель Союза фотохудожников России Андрей Баскаков. Его именем назван специальный приз, который впервые вручается в этом году, – «Приз имени Андрея Баскакова «За истинную фотографию». С 2013 года  жюри конкурса «Самарский взгляд» возглавляет Владимир Вяткин – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения.

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Главной особенностью этого года стало то, что на участие в конкурсе откликнулось множество фотоклубов страны и увеличилось число участников из Самары. Юбилейная дата была отмечена рекордным количеством заявок и работ, отправленных на конкурс. В общей сложности было прислано 2244 работы от 205 участников. География участников включила Москву, Санкт-Петербург, а также города и села Самарской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Челябинской, Иркутской, Пензенской, Ярославской и др. областей. Заявки поступили также из Узбекистана, республик Адыгея и Чувашия.
Члены жюри выбрали 250 работ 86 авторов для основной экспозиции и еще 200 работ для демонстрации на интерактивной панели в выставочном зале галереи.

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Открыла церемонию награждения Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова:

– Огромное спасибо всем фотографам, которые приняли участие в конкурсе, особая благодарность нашим членам Фотообъединения – такие труженики! «Самарский взгляд» начинался как городской конкурс, а сейчас мы уже шагаем по России, по соседним республикам. И даже из других государств нам присылают работы. Наш конкурс прошел огромный путь и значительно вырос за 10 лет. Мне приятно осознавать, что в этом году на выставке больше самарских фотографов, чем в прошлом. И, конечно, мы гордимся тем, что председатель жюри у нас — один из самых титулованных фотографов России – Владимир Вяткин.
На выставке очень много работ, по которым видно, что они прочувствованы сердцем.. Это говорит о том, что фотографы, присылающие работы на конкурс, – это люди, не просто фиксирующие мгновение, но чувствующие философию, которая действительно трогает сердце.

 

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Поприветствовал гостей и участников конкурса председатель жюри Владимир Вяткин:

– Фотография – это мистика, магия и единственная возможность оставить след в этом мире. Я завидую всем фотографам и завидую самому себе, потому что у нас есть возможность оставить свой след. Мы – та визуальная культура, которая остается в истории города, истории культуры. Мы – летописцы, и к нам надо относиться с уважением. Мы будем биться, чтобы Россия была страной визуально культурной, такой же, как страна литературная, музыкальная… Всё зависит от нас…. Давайте увидимся через год в том же составе, с улыбками и оптимизмом на ближайшее будущее.

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Поздравила собравшихся гостей с юбилейным «Самарским взглядом» руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова:

– Мы открываем выставку, которая была закономерна. Сегодня на экспериментальной сцене «Нового пространства» в главной роли фотографы и все, кто любит фотографию, интересуется ею. Спасибо тем, кто создал этот конкурс, кто всегда терпит наши требования в пространстве и выдерживает уровень. Желаю вам, чтобы следующий «Самарский взгляд» превратился в фестиваль, чтобы это были не просто конкурс и выставка, а целая конференция. Всех благ!»

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Затем состоялось награждение лауреатов по семи номинациям.

Премия «За лучшую художественную фотографию» присуждена Владимиру Курилову (г. Самара) за фотографию «Солнечно», премией «За лучшую пресс-фотографию» отмечен Кирилл Кудрявцев (г. Москва) за фотографию «Небоскребы».

Лауреат премии "За лучшую художественную фотографию" Владимир Курилов
Лауреат премии «За лучшую художественную фотографию» Владимир Курилов

В номинации «Природа» 1 и 2 место занял Артем Карпов (с. Никитинка) за фотографии «Косматая осень» и «Комбайнеры»; 3 место — Виктор Лутай (г. Майкоп) за фотографию «Путь к вершине».

В номинации «Люди и повседневная жизнь» 1 место разделили Валерий Мельников (г. Москва) за серию «Серая зона» и Марина Орлова (г. Майкоп) за фотографию «Письмо»; 2 место получил Евгений Турков (г. Пенза) за фотографию «Мужики»; 3 место – Сергей Борисов (г. Пенза) за фотографию «Девочка с собакой»;

В «Коммерческой фотографии» лучшие работы у самарчан Руслана Макушкина ( 2 место за фотографию «Дети») и у Артема Оноприенко (3 место за фотографию «Просто счастье»);

В номинации «Спорт»: 1 место – у Дарьи Исаевой (г. Москва) за фотографию «Несломленный»; 2 место – у Кирилла Кудрявцева (г. Москва) за серию «Белая линия»; 3 место – Владимира Песни (г. Москва) за серию «Gym Dreams»;

В номинации «Другая реальность»: 1 место — у Натальи Шульгиной (г. Самара) за серию «Синдром предков»; 2 место – Светланы Тарасовой (г. Калуга) за серию «Воображаемая реальность»; 3 место – у Дмитрия Третьякова (с. Новопавловка, Самарская область) за серию «22.06»;

Лауреатами в «Событиях» стали: 1 место — Наталья Вольвач (г. Миасс) за серию «Магнитогорск после трагедии»; 2 место — Анар Мовсумов (г. Самара) за серию «Соло птицы»; 3 место — Валерий Мельников (г. Москва) за фотографию «Не взлетим, так поплаваем».

В номинации «Настроение города» 1 место присуждено Елене Демидовой (г. Самара) за фотографию «Опять апрель, начало мая»; 2 место – Светлане Тарасовой (г. Калуга) за фотографию «Двое не спят»; 3 место – Наталье Кохмановой (г. Майкоп) за фотографию «Прыжок в тумане».

Специальный приз «Моя Самара» от Администрации г.о. Самара был вручен Дмитрию Чадаеву (г. Самара) за фотографию «Самарские вечера». Призом «Всё в шоколаде» от филиала ООО «Нестле Россия» в г. Самара был награжден Владимир Салапонов (г. Самара) за фотографию «Зимняя краса».  Светлана Тарасова из Калуги награждена специальным призом Имени Андрея Баскакова «За истинную фотографию» за серию «Жизнь одна».

Специальный приз "Все в шоколаде" от компании "Нестле Россия" получил Владимир Салапонов
Специальный приз «Все в шоколаде» от компании «Нестле Россия» получил Владимир Салапонов

Победители и лауреаты конкурса получили медали, дипломы и призы от организаторов мероприятия, а также сладкие подарки от филиала ООО «Нестле Россия» г.Самара, поддерживающего проект многие годы.

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Творческим подарком для гостей выставки стала премьера песни Владимира Громова «Волга + Самара» в исполнении автора. Атмосферу праздника весь вечер создавал Константин Фатеев, исполнявший музыкальные импровизации на саксофоне.

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В завершении официальной части организаторы и члены жюри разрезали красную ленточку, открыв Х итоговую выставку фотоконкурса «Самарский взгляд».

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КОММЕНТАРИИ

Владимир Вяткин, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, председатель жюри конкурса «Самарский взгляд»:

– Самое большое счастье для человека – счастье общения и передвижения. Лиши нас этого счастья – и жизнь закончится. Поэтому фотограф должен видеть проблему. Искусство – это обман, через который познаем истинность. 

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Юрий Стрелец, председатель Фотообъединенеия областного Союза журналистов, член жюри:

– Я хотел бы всех поздравить ещё с одним событием – 19 августа – Всемирным днем фотографии. И то, что наша юбилейная выставка открывается в след за этой датой, знаменательное совпадение… «Самарский взгляд» завязан на общении. Это отличная возможность пообщаться, показать себя, посмотреть других, обрести новые связи. Люди тянутся к конкурсам, потому что надеются на честность, справедливость, – им интересно послушать критику, узнать о своем уровне, сравнить себя с другими. Фотографы получают конструктивную критику, возможность трезво оценить свой уровень и продолжить развитие в правильном направлении.

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СПАСИБО!

Самарская областная организация Союза журналистов России благодарит за оказанную поддержку и помощь партнеров мероприятия – Самарскую областную гуманитарную научную библиотеку, галерею «Новое пространство», филиал ООО «Нестле Россия» г.Самара, Самарское областное отделение Союза фотохудожников России, членов Фотообъединения, средства массовой информации, а также музыкантов – Олега Помогайбина, Владимира Громова, Констанстина Фатеева.

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РАБОТА ВЫСТАВКИ «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»
Приглашаем на выставку!
Экспозиция будет работать до 3 сентября.
Вход свободный.
16+
Адрес галереи: 443110, Россия, Самара, пр. Ленина, 14А, галерея «Новое пространство».
Время работы: вторник – суббота с 10.00 до 20.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Тел.: 8 (846) 334 22 99
E-mail: novoye_prostranstvo@mail.ru