Проблема использования авторских прав может быть решена

21 августа в 14:00 в Доме журналиста пройдет встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей с представителями РАО.

Организаторы встречи — рабочая группа под председательством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Борисова Е.Н., а также представители Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» — исполнительный директор Карелов А.В. и руководитель управления сборов вознаграждения Миленин П.В.

Целью данной встречи является выработка возможных путей решения вопросов, связанных с использованием предпринимателями объектов авторских прав. Кроме того, будут обсуждаться вопросы применения превентивных мер в отношении предпринимателей, возможности организации мероприятий по правовому просвещению в области регулирования использования объектов авторских прав и другие.

На заседание приглашены заявители, предприниматели, представитель РАО по Самарской области, представители известных правовых и общественных организаций, в том числе из региональных Союзов композиторов и журналистов.

Приглашаем СМИ на встречу!

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Пресс-службы Самарской областной организации СЖР

332-68-39 — Елена Абкина

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